Von Trump bis "Strabs": Neujahrsempfang bot Themenvielfalt

Gewerbetreibende blicken voller Zuversicht auf das Jahr 2018 - vor 3 Stunden

NEUSTADT/AISCH - Beim Neujahrsempfang mit zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Leben der Kreisstadt konnte Erster Bürgermeister Klaus Meier stolz auf Neustadt sein, das nach einem Städteportrait der Nürnberger Nachrichten "boomt".

Bürgermeister Klaus Meier konnte beim Neujahrsempfang stolz auf Neustadt schauen, das boomt. © Harald Munzinger



Bürgermeister Klaus Meier konnte beim Neujahrsempfang stolz auf Neustadt schauen, das boomt. Foto: Harald Munzinger



Das verdanke man Gewerbetreibenden, Dienstleistern, Händlern und Handwerkern, die sich mit hohem persönlichem Einsatz um ihre Kundschaft kümmerten, ebenso wie den vielen engagierten Bürgern in Vereinen und Verbänden, die mit einem breitgefächerten Angebot wesentlichen Anteil an der hohen Lebensqualität hätten. Ihnen dankte der Bürgermeister bei dem von der "Stadtkapelle Frankenland" schwungvoll musikalisch umrahmten Empfang ebenso, wie den Repräsentanten von Schulen, Kirchen, Kindergärten, Behörden, Verbänden und Institutionen, Parteien und Wählergruppen sowie Polizei und Rettungsdiensten.

Die große Gästeschar hießen der Erste Bürgermeister mit dem Vorsitzenden des Industrie- und Handelsgremiums, Dr. Norbert Teltschik, Kreishandwerksmeister Gerhard Gerhäuser sowie "NEA-Aktiv"-Vorsitzendem Reinhard Wendel am Eingang der "NeuStadtHalle am Schloss" willkommen. Diese bot wiederum einen idealen Rahmen für den Gedankenaustausch, der im Mittelpunkt des Empfanges stehen sollte und vor den Ansprachen von Bürgermeister Meier und Handwerksrepräsentant Gerhäuser sowie auch anschließend an einem verlockenden Büfett angeregt gepflegt wurde.

Sorgenvoller Blick auf die Welt

An Themen mangelte es nicht, wie es der Streifzug des Ersten Bürgermeisters durch die große Politik und das kommunale Geschehen deutlichen machen sollte. Dabei blickte er zunächst über die Stadtgrenzen hinaus und sprach mit der Frage, wann der Wahnsinn endlich aufhöre, Kriege und Terror mit Tausenden Opfern an. Und Sorgen bereiteten Meier auch Machthaber Trump, der sein Land und die Welt spalte, der ebenfalls mit dem Atom-Feuer spielende Kim Jong-un sowie der "selbstherrliche Alleinherrscher der Türkei" mit seinen inakzeptablen Verbal-Attacken gegen das "Nazi-Deutschland". Die Ausschreitungen beim G-20-Gipfel in Hamburg und "die zunehmende Verrohung unserer Gesellschaft" zählten zu den negativen Erinnerungen an 2017. Denen hielt Klaus Meier als ein "sehr bemerkenswertes und wunderbares Zeichen für die Zukunft“ den ökumenischen Stimmungswandel bei der Feier des 500. Reformationsjubiläums entgegen: "Wenn noch vor 50 Jahren jemand vorhergesagt hätte, dass wir ein solches Fest einmal gemeinsam mit den Katholiken als Christusfest feiern, hätte man ihn für verrückt erklärt".

Zeit für die Regierungsbildung

Ebenfalls "garantiert in die Geschichtsbücher geht die längste Regierungsbildung aller Zeiten in unserem Land ein", so der Bürgermeister mit einem Rückblick auf "mehr Krampf als Kampf" vor der Bundestagswahl und das Scheitern von "Jamaika". Auch wenn er "kein Fan von Großen Koalitionen" sei, zeigte sich Meier als Realist "sehr froh über die Entscheidung des SPD-Bundesparteitags in Bonn am letzten Sonntag, nun doch in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einzutreten, denn wir brauchen nun endlich eine handlungsfähige Regierung". Für die SPD gesprochen erklärte der Bürgermeister: "Für mich ist es allemal besser, die eigenen Vorstellungen - auch mit Kompromissen - in die Regierungsarbeit einbringen zu können, als sich zu verweigern und in der Opposition überhaupt nichts mehr zu sagen zu haben".

Nun sollte man sich endlich zusammenraufen und auch einmal den Mut zu großen und sinnvollen Reformen zum Nutzen der Menschen haben. Die guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ließen dies momentan ganz gewiss zu. Aufeinander zugehen und Kompromisse eingehen, sollte eigentlich in der Politik üblich sein. In der Kommunalpolitik funktioniere dies bestens. Dies sollte eine lange Liste der Erfolge kooperativer Stadtratsarbeit in Neustadt mit seinen aktuell 13.140 Bürgerinnen und Bürgern und somit "absoluten Höchststand in der Geschichte unserer Stadt" belegen. Die "überaus positive Bevölkerungsentwicklung" resultiere aus der Bilanz von 829 Zuzügen, der nur 746 Wegzüge gegenüberstünden.

Diese Entwicklung setze sich nun im neuen Jahr sicherlich sogar verstärkt fort, denn bereits in Kürze würden die ersten Häuser im neuen Baugebiet "Neustadt-Süd" bezogen, das mit den inzwischen komplett verkauften 65 städtischen Grundstücken "schon heute als echte Erfolgsgeschichte bezeichnet werden kann". Auch im neuen Baugebiet im Ortsteil Schauerheim übersteige die Nachfrage bei weitem die Erwartungen. Wegen des überaus großen Bedarfs werde die Ausweisung von drei neue Baugebieten vorbereitet. Zudem hätten 2017 auch etliche jahrzehntelange innerstädtische Baulücken erfreulicherweise geschlossen werden können, worüber er sich sehr freue, so Meier, "denn die Innenentwicklung und eine Leerstands-Vermeidung ist sowohl in der Stadt, als auch auf unseren Ortsteilen - mindestens genauso wichtig wie die Ausweisung neuer Baugebiete".

Kaleidoskop der Ereignisse

Die Förderung der Jugend hat einen hohen Stellenwert, was sich im Millionen-Projekt der Sanierung der Schlossgrundschule spiegelt. © Harlald Munzinger



Die Förderung der Jugend hat einen hohen Stellenwert, was sich im Millionen-Projekt der Sanierung der Schlossgrundschule spiegelt. Foto: Harlald Munzinger



Den großen Bogen über das lokale Geschehen spannte der Bürgermeister von der Sanierung der Schlossgrundschule und dem geplanten Bau des Feuerwehrhauses über die Reaktivierung der Brauhaus-Brache mit der Ansiedlung bedeutsamer Behörden bis zu aufwändigen Brandschutzmaßnahmen an der Markgrafenhalle. Ferner von den für eine "kinder- und familienfreundliche, zukunftsfähige Stadt" wichtigen Investitionen in die Kinderbetreuung und diversen Strukturmaßnahmen bis zur Förderung der regionalen Wirtschaft im Zusammenwirken mit der Werbegemeinschaft und einer äußerst positiven Entwicklung sowie den Dorferneuerungsprojekten. Oder der auch von engagierten Vereinen gebotenen kulturellen Vielfalt bis zur Stärkung der Kommunalen Allianz mit dem Stichwort "Anrufsammeltaxi". Das Stadtoberhaupt zeigte sich stolz auf Prädikate wie die "1a Einkaufsstadt“ oder den "Genussort Bayerns" sowie das in vielfältiger Weise engagierte Ehrenamt, das denn auch in der Gästeschar stark präsent sein und hohe Anerkennung erfahren sollte. Meier forderte einmal mehr den barrierefreien Ausbau des Bahnhof ebenso ein, wie eine "dringend notwendige flächendeckende Netzabdeckung". Funklöcher dürfe es "in einem hochtechnisierten Land wie Deutschland im Jahr 2018 auch im ländlichen Raum definitiv nicht mehr geben!" Der Bürgermeister betonte zudem die Bestrebungen beim Breitbandausbau, der "zu einer modernen und mittlerweile unverzichtbaren Infrastruktur" gehöre. Dankbar zeigte er sich für die "vielen sehr sinnvollen Investitionen der letzten Jahre" des Landkreises in Neustadt, wie in die Generalsanierung des Schulzentrums, die Sanierung der Berufsschule und an die Modernisierung Neustädter Kreisklinik.

"Neustadt boomt, Bad Windsheim dümpelt"

Dass "Neustadt boomt, Bad Windsheim dümpelt, sich das Ungleichgewicht zwischen den beiden namensgebenden Städten im Landkreis sich weiter in Richtung Osten verschoben" habe, sollte alte Rivalitäten der beiden großen Städte im Landkreis nicht befeuern, wie Bürgermeister Klaus Meier seinem Kollegen Bernhard Kisch versicherte. Schließlich sei dies ja nur aus einem Städteportrait der Nürnberger Nachrichten zitiert. Auch wenn ihn eine solche Beurteilung sehr freue, werde Neustadt nicht auf diesen Lorbeeren ausruhen, wie es der "Ausschnitt aus einer langen Liste der momentanen und zukünftigen Projekte" zeigen sollte, die breiten Raum in Meiers Neujahrsansprache einnehmen sollten. In der blickte et auch auf die anstehenden Landtagswahlen, vor denen Bayern mit Markus Söder einen neuen Ministerpräsidenten bekomme. Auch wenn er den Zeitpunkt des Wechsels so kurz vor den Wahlen nicht in Ordnung finde, stellte Genosse Meier fest, dass er "wenn kurzfristig, wahrscheinlich auch mittelfristig, vielleicht auch langfristig schon keine Aussicht auf einen SPD-Ministerpräsidenten besteht, nicht unglücklich darüber ist, dass es dann wenigstens ein Franke ist".

Zumal Söder mit den Behördenverlagerungen für Neustadt schon einiges Gutes bewirkt habe. Mit Söder eint Meier die Haltung gegenüber Straßenausbaubeitragssatzung, kurz "Strabs", die er als nicht gerecht empfunden und auch "des Öfteren meinen Unmut darüber öffentlich geäußert" habe. Wenn diese nun "im Handstreich einkassiert" werden solle, dürften "Städte und Gemeinden nicht im Regen stehen gelassen werden", müsse "der Gesetzgeber einen vollständigen Ausgleich schaffen", den mit dem Neustädter Bürgermeister auch seine Kollegen in der Gästerunde gespannt erwarten. Der Bürgermeister riet dazu, dass "insgesamt wieder ein Stück mehr Zufriedenheit in unser Volk einkehren" sollte, zumal es "uns alles in allem hier in Deutschland im europäischen und erst recht im globalen Vergleich unglaublich gut" gehe. Damit wäre "auch die Anfälligkeit, den Populisten hinterherzulaufen, ein ganzes Stück geringer!".

Handwerk voller Zuversicht

Die Gewerbetreibende sähen voller Zuversicht auf das Jahr 2018, zeigte sich Kreishandwerksmeister Gerhard Gerhäuser zuversichtlich, dass für das Handwerk der Konjunktursommer in die Verlängerung geht. Alle befragten Unternehmen meldeten ein gutes bis befriedigendes Geschäftsklima. Mit 232 Ausbildungsverträgen und einem Mehr von 6,42 Prozent im letzten Jahr gilt auch die Ausbildungssituation im mittelfränkischen Handwerk als gut. Allerdings werde im boomenden Handwerk auch geklagt, denn 40 Prozent der Betriebe gaben bei einer Umfrage "große Schwierigkeiten an, Stellen zu besetzen".

Als zentrale Forderung an die neue Bundesregierung nannte Gerhäuser, "endlichen einen Pakt für Berufsbildung zu schließen" und die Ausbildung von Fachkräften zu einem zentralen Projekt einer erneuten Großen Koalition zu machen. Gerhäuser: "Wir setzen auf ein starkes Zeichen – im Interesse der Jugendlichen und der Unternehmen". Das geplante und begrüßte Fachkräfteeinwanderungsgesetz löse sicher nicht alle Personalnöte, sei aber "ein wichtiger Beitrag, um mehr Fachkräfte grade in Mangelberufen gewinnen zu können" und entspreche den Forderungen des Handwerks nach einem Einwanderungsgesetz. Es gelte, so der Kreishandwerksmeister, "beruflich Qualifizierte in den Blick zu nehmen" und zu helfen, dass auch Nichtakademiker in Deutschland Arbeit finden würden.

Positive Signale der Koalitionäre

Den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen zu fördern, höre man bei den Handwerksbetrieben gerne, lasse dies doch auch in den kommenden Monaten und Jahren Aufträge erwarten und gebe ihnen eine gewisse Planungssicherheit. An die möglichen Koalitionäre appellierte Gerhäuser, darauf zu achten, dass die lohnintensiven Handwerksbetriebe nicht durch höhere Steuern und Sozialabgaben oder zusätzlichem bürokratischem Aufwand belastet würden.

Er wies darauf hin, dass "eine gut laufende Wirtschaft die beste Sozialpolitik" Die Konjunktursignale stünden zum Jahresbeginn auf Grün, führte Gerhard Gerhäuser mit den Zuwachsraten in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe, im Einzelhandel sowie auch im Tourismusgewerbe aus. Den gemeinsamen Neujahrsempfang von Stadt, Handwerk und Wirtschaft bewertete er als gutes Zeichen eines gedeihlichen Miteinanders zum Wohl der Region und ihrer Menschen.