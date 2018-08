Vor der langen Reise: Störche stärken sich in den Aischwiesen

Über 30 der prächtigen Großvögel "futterten" nahe Gerhardshofen

GERHARDSHOFEN - Die Störche machen sich auf die Reise in die Winterquartiere. In größeren Ansammlungen stärken sie sich derzeit für ihre lange Reise.

Der Traktor scheucht im Aischtal Kleingetier als Futter für die Störche auf, die sich für die lange Reise in Winterquartier stärken. © Harald Munzinger



Der Traktor scheucht im Aischtal Kleingetier als Futter für die Störche auf, die sich für die lange Reise in Winterquartier stärken. Foto: Harald Munzinger



Dabei erleichtern Landwirte mit aufgeschrecktem Kleingetier beim Mähen oder Heuwenden die Futtersuche, so dass Adebars Familienverbände mit den langen roten Schnäbeln gerne den Traktoren folgen. Im Aischtal sorgten sie mit 69 Brutpaaren und über 170 Jungstörchen für ein sehr gutes Storchenjahr, wie es Erwin Taube aus Ipsheim festgestellt hat, der sie als Experte des Landesbundes für Vogelschutz seit vielen Jahren beobachtet.

Über 30 der prächtigen Großvögel "futterten" nahe Gerhardshofen im Gefolge eines Traktors. Dort hatten sie in 13 Horsten rund um den weit aus dem Aischtal ragenden Kirchturm seit dem Frühjahr immer wieder die Blicke von Tausenden Verkehrsteilnehmern auf sich gezogen, die täglich auf der B470 unterwegs sind. In Uehlfeld, mit 22 Horsten weiter die Storchenhochburg in Bayern, werden sie sogar vor "Tieffliegern" gewarnt.

Die Reise der meisten Aischgründer Störche führt nach Südfrankreich und Spanien, wo Müllhalden reichlich Nahrung bieten. Einige beziehen in Westafrika Quartier. Die Ostzieher steuern über den Balkan und Bosporus Westafrika an.

Bis zu 10.000 Kilometer legen Störche zwischen den Sommer- und Winterquartieren zurück, wobei die Jungvögel die lange Reise meist acht bis 14 Tage vor den Eltern antreten, die sich so noch etwas vom "Elternstress" erholen.

