Vortrag für Landfrauen: Bauern brauchen neues Image

Marketingexpertin gab Ortsbäuerinnen in Rauschenberg Ratschläge - vor 34 Minuten

DACHSBACH - Nach der Tagung für den westlichen Landkreis in Weigenheim kamen die Ortsbäuerinnen aus dem östlichen Bereich im Dachsbacher Ortsteil Rauschenberg zusammen. Auch sie wurden über die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit und die aktuellen Themen der BBV-Landfrauen informiert.

Kreisbäuerin Renate Ixmeier dankte Eva Haas (v. l.) für ein Impulsreferat mit vielen pfiffigen Ideen. Foto: privat



Die stellvertretenden Landräte Gisela Keller und Bernd Schnizlein erwiesen dem Wirken der Ortsbäuerinnen ihren Respekt, ebenso wie der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Dr. Ludwig Albrecht und weitere Ehrengäste. Unter ihnen entboten Eva Maria Haas (Geschäftsführerin des Bayrischen Bauernverbandes) und der neue Leiter der Hauptgeschäftsstelle Mittelfranken, Ottmar Braun, der auch für das BBV Bildungswerk in Mittelfranken und die Landfrauenarbeit auf Bezirksebene zuständig ist, ihre Grüße.

Die neue Sachgebietsleiterin Hauswirtschaft am AFLUE in Uffenheim Dr. Barbara Wagner, stellte sich vor und verwies auf den Schulmilchtag am 26. September auf dem Markt Bibarter Hof Käppner ebenso wie Projekte wie Netzwerk, Junge Familie, "55 Plus" und einen "Tag der offenen Ferienhöfe". Dass die von der Sparkasse wiederum für die Landfrauenarbeit zur Verfügung gestellten 5.000 Euro unter anderem in diesen Projekten sehr gut angelegt seien, wurde Direktor Gunther Frautz versichert und zugleich für die gute Zusammenarbeit gedankt.

Rentenantrag jetzt stellen

Kreisgeschäftsstellenleiter Rudolf Rudolf Meth informierte über die Hofabgabeklausel und die daraus momentane Rechtsunsicherheit. Er empfahl allen, die bisher deswegen auf Rentenantrag verzichtet hätten, diesen jetzt zu stellen, da dann bei einer eventuellen Gesetzesänderung der Tag der Antragstellung zähle.

Eva Haas, vor der Übernahme der Geschäftsführung des Vereins "Unsere bayerischen Bauern" Marketingexpertin in der freien Wirtschaft, unterstrich im Hauptreferat die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit und zeigte deren vielfältige Möglichkeiten auch in den neuen Medien sowie im Internet auf. Da "wir Bauern in ein relatives Loch in der öffentlichen Wahrnehmung gefallen" seien, versuche der Verein mit Hilfe von Finanzierungspartnern mit Spots, Plakaten und der Website "Unsere Bayerischen Bauern" der "Landwirtschaft ein Gesicht zu geben und positiv an den Verbraucher zu bringen“.

Fortbildungen und Vorträge

Kreisbäuerin Renate Ixmeier dankte Eva Haas, für "eine unendlich wertvolle Arbeit für uns Bauern", würdigte sie als "tolle Frau, pfiffig und voller Ideen". Bei der Vorstellung des Winterprogrammes verwies sie auf vielfältige Möglichkeiten der Fortbildung, die mit der Qualifizierung zur Ernährungsfachfrau am 15. November oder der "Hygiene im Rinderstall" am 22. November beginnen und bis zum Motorsägenkurs für Frauen im Frühjahr 2019 reichen.

Ixmeier wies auch auf eine Reihe von Vorträgen hin – darunter über Rheuma oder Gelenk- und Wirbelsäulenschmerzen am 17. Oktober in der Klinik Neustadt – und kündigte die Jubiläumsveranstaltung am 2. November in der "NeuStadtHalle am Turm" an, in der Hans Müller, ehemaliger BBV-Generalsekretär über "Unser Dorf – Alterssitz oder attraktiver Lebensraum" referieren wird. Und auf das Sparkassenforum am 8. November am gleichen Ort, in dem sich "Bauer Willi" ab 19.30 Uhr mit dem "Dilemma der Essenserzeuger" befassen wird.

