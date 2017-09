VR-Ensemble spielte Spenden für Schulen und Vereine ein

Theaterspaß mit Sozialertrag - Bankarbeiter unterstützen 22 Projekte - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Das Theaterensemble der "VR meine Bank eG" unterstützte erneut 22 Projekte. Bei einer Spendengala in der Finanz-Informations-Pyramide erhielten Kindergärten, Schulen, Gemeinden, Vereine und soziale Organisationen zusammen rund 15.000 Euro.

Groß war erneut die Zahl der Empfänger von Spenden, die von der VR-Theatergruppe "eingespielt" wurden. © privat



Das Geld spendeten die rund 9.000 Besucher bei den 14 kostenlosen Vorstellungen von "Immer diese Schwiegermütter". Erstmals nach der Fusion traten die Bankmitarbeiter, die ehrenamtlich spielen und jeder dafür rund 140 Stunden investiert, auch in Langenzenn auf. Die 22 Empfänger wählten die Spieler aus den 250 Tipps der Besucher aus und übergaben diese gemeinsam mit Vorstand Klaus Gimperlein.

Die Höhe der Zuwendung für die einzelnen Projekte orientierte sich an den im jeweiligen Geschäftsgebiet "eingelegten" Geldern. Gefördert werden acht Kinder- und Jugendprojekte in vier Kindergärten, drei Schulen und die Aktion Schüler-Power. Über die Spenden freuten sich die Kindergärten aus Hemmersheim, Unterfarrnbach und Neustadt. Bedacht wurden die Schulen in Diespeck, Lipprichhausen und Emskirchen sowie das Projekt Schüler-Power mit dem Mittelschüler fit für den Berufsstart gemacht werden.

Proben für nächste Thatersaison

Vier Mal wird die Betreuung von Kranken, Hilfsbedürftigen, Asylanten gefördert, sieben Vereinsaktivitäten im Bereich Kultur, Brauchtum, Natur- und Tierschutz werden unterstützt sowie drei Feuerwehren. Um die Heimat noch lebendiger zu gestalten erhalten der Fischereiverein Aurachtal, der Posaunenchor Baudenbach, das Naturbad der Gemeinde Münchsteinach, die Heimatvereine in Neustadt und Uffenheim sowie der Tierschutzverein Neustadt Spenden.

Weiter werden die Tafel in Langenzenn, die Asylarbeit der Kirchengemeinde Trautskirchen, die Arbeiterwohlfahrt in Neustadt und die Onkologische Versorgung am Klinikum Fürth. Einen Spendenumschlag erhielten die Feuerwehren der Gemeinden Gollhofen und Scheinfeld sowie dem Feuerwehrverein in Neuhof. Die Akteure bedankten sich bei allen Spendern und der Theatergruppe.

Diese werde in Kürze mit den Proben zur nächsten Theatersaison beginnen verriet ihr Leiter Werner Schmidt. Auch in ihr wird das Ensemble für viel Spaß mit sozialem Hintergrund sorgen.