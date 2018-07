VR-Stiftung fördert Jugendprojekte im Landkreis Neustadt

Es wurden bereits mehr als 80.000 Menschen unterstützt - vor 19 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die VR-Genossenschaftsstiftung hilft mit Spenden aus ihrem Fonds, weitere sieben Projekte im Landkreis zu realisieren. Stiftungsvorstand Karl-Heinz Endlein freute sich dabei besonders, damit Jugendwünsche erfüllen zu helfen.

In großer Runde freuten sich die Empfänger über die Spenden der VR-Stiftung, die Vorsitzender Karl-Heinz Endlein mit Kuratoriumsvorsitzendem Walter Zeleny (v. r.) übergab. © Harald J. Munzinger



So stimmte das Kuratorium der Unterstützung eines Dekanats-Jugendbusses im Steigerwald für Freizeiten im In und Ausland ebenso zu, wie der Mitfinanzierung eines "Gartenspielhauses" im Kinderhort Sugenheim und einer "Kletterpyramide" auf dem Pausenhof der Grundschule Lipprichhausen-Gollhofen. Dankbar ist das Team des Uffenheimer Jugendcafés "S-Bar" für eine Überlebenshilfe und der TSV Markt Bibart für den Zuschuss zu einem mobilen Großfeldtor. Dass man die Spender darauf schießen lassen wird, sicherte Schatzmeister Felix Wiederer Karl-Heinz Endlein und Kuratoriumsvorsitzendem Walter Zeleny gerne zu.

Crowdfunding - "Viele schaffen mehr"

Einige dieser "Herzenswünsche aktiver Menschen" sollten sich durch erfolgreiches "Crowdfunding" realisieren lassen. Heidi Klein und das Elternteam des Kinderhortes "Zur Sonnenblume" in Sugenheim zeigten sich begeistert, dass über die "Viele-schaffen-mehr"-Plattform mit 423 Spendern und der Zuwendung der Stiftung das "Gartenspielhaus" komplett finanziert werden konnte.

Neben den Kinder- und Jugendprojekten nahm das Stiftungskuratorium auch die Restaurierung einer Original Steinmeyer Orgel aus dem Jahr 1893 in der Uffenheimer Marienkirche in das aktuelle Förderprogramm, worüber sich Pfarrer Gerd Richard Neumeier freute. Über 50.000 Euro wird die Instandsetzung des wertvollen Instrumentes wohl kosten, wofür er die Anregung des "Growdfunding" gerne aufgriff, das gute Ideen nach dem Raiffeisenleitsatz "viele schaffen mehr" realisieren helfen will.

Schon 80.000 Menschen profitierten

Historisch wertvolles Kulturgut sei schon in der Vergangenheit mehrfach gefördert worden, ließ Endlein bei der Spendenübergabe wissen, bei der die Gesamtspendensumme von 14.000 Euro "in den Hintergrund treten, Erfolg und Nutzen für Viele entscheidend" sein sollte. Beeindruckend sollte dabei sein, dass seit der Gründung der Stiftung mehr als 80.000 Menschen bei knapp 250 Aktionen unterstützt werden konnten.

Dabei schon mehrfach Nutznießer gewesen sein zu dürfen, würdigte dies Xaver Scheurer, der als Vorsitzender des sehr aktiven Hospizvereins Neustadt eine Spende für das Theaterstück "Sterbehilfe" erhielt. Dieses zählte Stiftungsvorstand Karl-Heinz Endlein zu den Projekten, für die sich die Kuratoriumsmitglieder leicht hätten begeistern lassen und zu den außergewöhnlichen Aktivitäten, mit denen der Hospizverein die Menschen für aktuelle Themen sensibilisiere.

Harald J. Munzinger