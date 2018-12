VR-Theater-Ensemble bietet 12 Vorstellungen in der Region

NEUSTADT/AISCH - Seit 73 Jahren öffnet sich Anfang des Jahres der Vorhang für das Theater "der VR meine Bank" im Landkreis sowie in Obermichelbach und Langenzenn. Im Jahr 2019 tragen zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank das Kulturerbe weiter und unterhalten die treuen Theaterbesucher mit dem lustigen Dreiakter "Haushalt für Alle!".

Für einen heiteren Theaterabend sorgt das VR-Ensemble mit dem lustigen Dreiakter "Haushalt für alle". © Privat



Die Besucher erleben, was passiert, wenn ein Ehepaar die Rollen tauscht. Wenn die Frau den Betrieb meistert, der Mann den Haushalt führt und jeder dem Anderen beweisen will, dass er es besser kann als der Partner. Dass der Tausch bleibt nicht ohne Folgen bleibt und zu lustigen Verwechslungen führt, lässt das Ensemble ab 6. Januar die Zuschauer in 12 Vorstellungen an zehn Orten in der Region.

Die Bank-Akteure proben seit Anfang Oktober mehrmals wöchentlich, um den Dreiakter aus der Feder von Beate Irmisch zum Leben zu erwecken und wieder ehrenamtlich und kostenlos Mitgliedern und Kunden lustiges Volkstheater auf hohem Niveau zu bieten. Alle Termine finden Interessenten unter www.vrmeinebank.de/theater.

25 regionale Vereine unterstützt

Die Begeisterung der Menschen in der Region für das VR meine Bank Theater ist auch nach 74 Jahren ungebrochen. Jährlich aktivieren die Schauspieltalente mehrere tausend Besucher. Viele Menschen in der Region halten dem Banktheater seit vielen Jahren die Treue und lassen sich jährlich immer wieder neu von den lustigen Dialogen und turbulenten Katastrophen ansprechen.

Darüber hinaus sind sie auch großzügige Helfer, wenn sie statt einem Eintrittsgeld eine Spende für regionale Projekte am Ausgang einwerfen. Aus dem Erlös konnten zuletzt 25 regionale Vereine und Institutionen unterstützt werden. Vorstand und Mitarbeiter laden alle Mitglieder und Kunden zu den Vorstellungen ein und freuen sich auf volle Halle und die Begegnung mit den Menschen der Region.

