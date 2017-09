Wanderausstellung im Landratsamt Neustadt

Kunstwerke wurden von Kreativen der AWO-Tagesstätte "AischTreff" geschaffen - vor 21 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Schlummernde Talente wurden in der Neustädter AWO-Tagesstätte "AischTreff" geweckt und mit großem Erfolg gefördert. Davon können sich die Besucher einer Wanderausstellung überzeugen, die zunächst vier Wochen lang im Landratsamt Neustadt und danach eine Woche in der Rathaus-Ehrenhalle zu sehen sein wird.

Die erste Ausstellung des AWO-"Aisch-Treffs" stieß auf sehr großes Interesse. Auf Wanderschaft ist sie zunächst im Landratsamt Neustadt zu sehen. © Harald Munzinger



Die erste Ausstellung des AWO-"Aisch-Treffs" stieß auf sehr großes Interesse. Auf Wanderschaft ist sie zunächst im Landratsamt Neustadt zu sehen. Foto: Harald Munzinger



Weitere Stationen werden unter anderem die Berufsfachschule für Heilerziehungspflege Neuendettelsau sowie das Markt Erlbacher Sozialzentrum sein.

Zur Vernissage in der "Tagesstätte zur Förderung seelischer Gesundheit" am Neustädter "Geißsteg" konnte sich deren Leiterin Carmen Schramm sowie ihre Kollegin Melanie Meinhardt vom "NeuStart" über sehr großes Interesse freuen. Beide berichteten über ihre Arbeit, die darauf ausgerichtet ist, Menschen mit einer psychischen oder Suchtkrankheit wieder Halt und Orientierung zu geben und neue Lebensperspektiven zu eröffnen, ihnen "mit regelmäßigen und verlässlichen Tagesabläufen zu mehr Stabilität und Kontinuität" zu verhelfen, mit individuell angepassten Angeboten ihre Stärken und Fähigkeiten zu erfassen und zu fördern.

Das sollte nach der Schilderung von Carmen Schramm beim gemeinsamen Gestalten in Kreativgruppen zu erstaunlichen Ergebnissen führen, "ein ganz schönes Potenzial" erkennen lassen, "tolle Stärken und Fähigkeiten" offenbaren. "Für die Schublade zu schade", war schnell klar, dass gemalte, gezeichnete oder gestickte Bilder, ebenso fantasievolle Skulpturen und ausdrucksstarke Fotografien der Öffentlich präsentiert werden sollten. Da man dazu über die Leader-Förderung der LAG Aischgrund wertvolle Unterstützung bei der Finanzierung der Rahmen und bei Elke Rogler-Klukas fachliche Beratung zur Präsentation erfahren hatte, konnte dies mit einer Ausstellung realisiert werden, von der sich die Gäste der Vernissage stark beeindruckt zeigten.

Wertvolle Arbeit gewürdigt

Und nicht nur davon, wie es Zweiter Bürgermeister Peter Holzmann mit "Respekt, Hochachtung und Anerkennung für die hier geleistete wertvolle Arbeit zum Ausdruck brachte. Man sei in Neustadt stolz darauf, seit 2011 diese AWO-Tagesstätte zu haben, da es viele Menschen gebe, die derlei Einrichtungen benötigten. Holzmann sprach auch das Zusammenwirken mit Kooperationspartnern an und ermunterte dazu, in bewährter Weise weiterzumachen und die Menschen zu unterstützen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stünden. Mit vielen anderen Gästen staunte er über die „entdeckten verborgenen Talente". Die offenbarten sich auch im Gedicht einer Besucherin der Tagestätte, das die dortige Arbeit "Hand in Hand mit viel Liebe, Spaß und Verstand" vermittelte.

Anne Billenstein von der LAG-Aischgrund sah in der öffentlichen Präsentation einen weiteren Ansporn zur "sehr sinnstiftenden kreativen Tätigkeit", was man gerne über das "Projekt Bürgerengagement" gefördert habe. Dieter Sambale, Vorsitzender der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, würdigte ebenfalls, was Tagesstätte und "NeuStart" leisteten, und erinnerte daran, dass es 15 Jahre Überzeugungsarbeit für die Notwendigkeit dieser Einrichtung bedurft habe, die heute doppelt so groß sein könnte. Für Zuverdienstarbeitsplätze, mit denen der Schritt von betreuten Arbeiten in reguläre Arbeitsverhältnisse mit der Stärkung des Selbstbewusstseins durch eine sinnvolle Tätigkeit angestrebt ist, warb Melanie Meinhardt um Kooperationspartner.

Bewusstseinswandel in der Gesellschaft

Christina Böhm sprach am Rande der Vernissage "viel Stigmatisierung psychisch Erkrankter" an und hielt dringend einen Bewusstseinswandel in der Gesellschaft gerade im Hinblick auf die deutliche Zunahme von Burnout und Depressionen im Beruf nötig. Es sei sehr gut, dass es Einrichtungen, wie die AWO-Tagesstätte gebe, in denen Betroffenen ihre Stärken und positiven Eigenschaften wieder bewusst gemacht würden, sie ins normale Leben zurückfinden könnten. Mit ihrer Kreativität können sie bei der Wanderausstellung zeigen, was in ihnen steckt, was einen Anstoß zum gewünschten Bewusstseinswandel geben könnte.

Über ihre Arbeit informiert die Neustädter Tagesstätte des Bezirksverbandes Ober- und Mittelfranken der Arbeiterwohlfahrt unter www.awo-aischtreff.de oder telefonisch (09161/872671) beziehungsweise per E-Mail awo.aischtreff.neustadt@awo-ofr-mfr.de.

Melanie Meinhardt gibt unter 09161/8726731 oder awo.neustart.neustadt@awo-ofr-mfr.de Auskunft über das Projekt Zuverdienstarbeitsplätze. Der "AischTreff" befindet sich im Neustädter Ortsteil Riedfeld unweit der Bundesstraße "Am Geißsteg" vor der Aischbrücke.

Harald J. Munzinger