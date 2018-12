Wanderbuchausstellung: "Magische (Buch)Welten"

Kommunale Jugendarbeit und Kreisbüchereien laden zu Ausstellung ein - vor 18 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der bezirksweite Arbeitskreis Leseförderung hat wiederum eine Wanderbuchausstellung erarbeitet. Die kommunale Jugendarbeit wirkt aktiv in diesem Arbeitskreis mit und bringt die Ausstellung mit dem Titel "Magische Welten" gemeinsam mit den Kreisbüchereien in Scheinfeld und Neustadt/Aisch vom 14. Januar bis 21. März 2019 in den Landkreis.

Magische Welten eröffnen die Kreisbüchereien in Neustadt und Scheinfeld mit einer Wanderbuchausstellung. © PR



Magische Wesen wie Einhörner, Feen und Zauberer sind zur Zeit überall präsent – doch weshalb sind wir alle so begeistert von diesen zauberhaften Gestalten? In der deutschen Sprache gibt es viele Wörter um Magie zu beschreiben. Sie ist geheimnisvoll, mystisch, zauberhaft und voller unerklärlicher Rätsel. Magie kann man also mit vielen Worten beschreiben, aber ob dies stimmig und passend ist, weiß man nur selbst. Man muss sie vor allem spüren.

Wenn man in eine magische Geschichte eintaucht und versinkt, fühlt man sie mit dem ganzen Körper und wird in den Bann einer zauberhaften neuen Welt gezogen, die einen nicht mehr loslässt. Zeit und Raum haben hier keine Bedeutung mehr und die ursprüngliche Umgebung wird wie durch einen Schleier wahrgenommen oder ganz vergessen.

Die Wanderbuchausstellung möchte genau in diese mystischen Welten entführen, in der Zauberer und Hexen, Feen und Einhörner und viele andere zauberhafte Gestalten, für die es kaum Worte gibt, leben. An phantastische Orte, die fernab von unserer Heimat und unserer Fantasie liegen. An Plätze, an welchen alles möglich zu sein scheint und Kräfte und Gewalten herrschen, die uns mitreißen und nicht mehr loslassen.

Mit dieser Ausstellung möchten die Organisatoren (nicht nur) Kinder und Jugendliche mehr für das Lesen eines Buches begeistern. Die Wanderbuchausstellung wird in den Kreisbüchereien Scheinfeld und Neustadt/Aisch während der jeweiligen (in den Faschingsferien eingeschränkten) Öffnungszeiten zu sehen sein.

Das ist in Scheinfeld Montag von 14.30 bis 18.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 13.30 bis 17 Uhr und Mittwoch von 10 bis 13 Uhr sowie 14.30 bis 17 Uhr. Freitags ist die Bücherei geschlossen, ebenso am Faschingsdienstag. In den Faschingsferien ist sie nur nachmittags geöffnet. Dies gilt auch für die Bücherei in Neustadt mit den regulären Öffnungszeiten Montag und Mittwoch jeweils von 11 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 17 Uhr, sowie Dienstag und Donnerstag von 11 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr.

nb