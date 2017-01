Wasserschutzzone in Uehlfeld: Regierung teilt Festlegung mit

UEHLFELD - Landrat Helmut Weiß wurde als Behördenleiter des staatlichen Landratsamtes Neustadt/Aisch-Bad Windsheim von der Regierung von Mittelfranken in Kenntnis gesetzt, dass per Verordnungserlass die Neufestsetzung des Wasserschutzgebietes für die Grundwassererschließungsgebiete Uehlfeld I und II der Fernwasserversorgung Franken erfolgt ist.

Die im Aischtal als überdimensioniert angelehnte Wasserschutzzone ist jetzt von der Bezirksregierung festgesetzt worden. © Harald Munzinger



Die Regierung verweist dabei auf die Bekanntmachung der Verordnung in ihrem Amtsblatt, Ausgabe vom 30. Dezember 2016, Nummer 12 a. Zeitgleich wurde Landrat Weiß persönlich von Herrn Regierungspräsidenten Dr. Thomas Bauer über die Entscheidung informiert.

Landrat Weiß erklärte dazu: "Nachdem mir von Anfang an klar war, dass bei den unterschiedlichen Interessenlagen eine verbindliche Entscheidung letzten Endes wohl nur der Rechtsweg bringen wird, nehme ich die Entscheidung zur Kenntnis. Damit ist für alle Betroffenen die Möglichkeit eröffnet, die in Frage gestellte Rechtmäßigkeit der Verordnung im Rahmen der Normenkontrolle vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof prüfen zu lassen und damit eine endgültige Rechtsklarheit zu erhalten. Eine andere Möglichkeit hat es meines Erachtens im Hinblick auf die besonderen örtlichen Umstände, das durchgeführte Verfahren sowie die Grundprinzipien unseres Rechtsstaates nicht gegeben."

Für Landrat Weiß ist der vom Freistaat Bayern gewählte Selbsteintritt durch die zuständige Aufsichtsbehörde die logische Konsequenz, wenn unterschiedliche Rechtspositionen zwischen zweier Behörden bestehen.

"Als kommunaler Wahlbeamter habe ich im Rahmen der allgemeinen Amtspflicht die Entscheidungen der mir übergeordneten Behörden zu respektieren", erklärte er und mochte dem Verordnungserlasse "auch etwas Positives abgewinnen: Das seit annährend 20 Jahren anhängige wasserrechtliche Verfahren hat jetzt die Chance erhalten, zum Abschluss gebracht zu werden!"

Die Regierung hat per Verordnung "zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung des Zweckverbandes Fernwasserversorgung Franken in den Gemeinden Markt Uehlfeld, Stadt Höchstadt/Aisch, Markt Dachsbach und Markt Lonnerstadt für die Grundwassererschließungsgebiete Uehlfeld I und II" das seit vielen Jahren als heftig umstrittene Wasserschutzgebiet festgesetzt.

In der betroffenen Region ist es bisher als überdimensioniert und mit möglichen fatalen Folgen für Einzelne wie auch die Entwicklung der Kommunen entschieden abgelehnt worden.

Es besteht aus zwölf Fassungsbereichen in der Schutzzone I, "vier engeren Schutzzonen (Schutzzone II) und einer weiteren Schutzzone (Schutzzone III)". Die Lagepläne mit den Grenzen des Schutzgebietes und der einzelnen Schutzzonen sind bei der Regierung von Mittelfranken, in den Landratsämtern Neustadt/Aisch-Bad Windsheim und Erlangen-Höchstadt sowie in den Gemeindekanzleien Markt Uehlfeld, Markt Dachsbach, Markt Lonnerstadt und bei der Stadtverwaltung Höchstadt/Aisch niedergelegt und können dort während der Dienststunden eingesehen werden.

Uehlfelds Bürgermeister Werner Stöcker erreichte die Nachricht aus dem Landratsamt im Urlaub, weshalb er sie auch nicht weiter kommentieren wollte. Wie Landrat Weiß ist auch für ihn der Selbsteintritt durch die Bezirksregierung die logische Konsequenz bei den konträren Rechtspositionen.

Dass Landrat Weiß bis zuletzt standhaft geblieben sei, würdigt Stöcker als Beleg der von ihm geteilten Bedenken in der betroffenen Region. Ob man mit der Normenkontrollklage den Rechtsweg beschreiten werde, müsse der Gemeinderat entscheiden. Sie könnte auch von der Eigentürmer-Schutzgemeinschaft eingereicht werden.

