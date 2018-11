"Wegwerfen? Denkste!"

EMSKIRCHEN - Unter dem Motto "Wegwerfen? Denkste!" lädt die Initiative "Emskirchen im Wandel" am Freitag, 30. November, ab 16 Uhr zum nächsten "Reparatur Café" im Emskirchner "AurachTreff" ein.

Defekten Gerätschaften nimmt man sich im Emskirchner "Reparaturcafé" an. © Harald Munzinger



In Deutschland gibt es etwa 800 Reparatur Cafés, bei denen defekte Alltagsgegenstände in angenehmer Atmosphäre gemeinschaftlich repariert werden: elektrische und mechanische Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, aber auch Textilien, Fahrräder, Spielzeug und andere Dinge. Diese Treffen sind nicht-kommerzielle Veranstaltungen, deren Ziel es ist, Müll zu vermeiden, Ressourcen zu sparen, damit die Umwelt zu schonen und nachhaltige Lebensweisen in der Praxis zu erproben.

Gemeinsam reparieren meint hier nicht "kostenloser Reparatur-Service", sondern gemeinschaftlich organisierte Hilfe zur Selbsthilfe. Getragen wird die Veranstaltung von ehrenamtlich engagierten HelferInnen und Reparierenden, die ihr Wissen und Können freiwillig und unentgeltlich zur Verfügung stellen, weil sie Interesse an Technik, Selbermachen und Werken haben.

So freut sich denn "Emskirchen im Wandel" auf viele Gäste mit der gleichen Einstellung "Wegwerfen? Denkste!" mit ihren defekten Gerätschaften und "Menschen, die Lust am reparieren haben und uns helfen wollen". Vor Ort ist der erfahrene Reparaturexperte Daniel Hase.

nb