"Weihnachts"-Spende für Feuerwehr

Sparkasse fördert erneut ein wichtiges regionales Projekt - vor 58 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Auch in diesem Jahr hat die Sparkasse im Landkreis anstelle von Weihnachtsbriefen und –geschenken eine große Spende übergeben. Sie nahm Kreisbrandrat Alfred Tilz mit 1500 Euro für den Kreisfeuerwehrverband entgegen.

Sparkassendirektor Gunther Frautz und Marketingleiterin Manuela Schreibelmayer bei der Bescherung von Kreisbrandrat Alfred Tilz. © Sparkasse



Bei der Übergabe betonte Sparkassendirektor Gunther Frautz, dass diese "Weihnachts"-Spende immer landkreisweit wirken, sprich vielen Bürgerinnen und Bürgern und damit auch den Kunden der Sparkasse, zu Gute kommen soll. Dies beruht auf der Erkenntnis, dass jeder etwas bewegen kann und das am besten in der Gemeinschaft! Frautz: "Deswegen fördert die Sparkasse regionale und kommunale Projekte!", getreu dem Motto "Gemeinsam allem gewachsen. Wir packen mit an!"

Der Kreisfeuerwehrverband schafft mit der Spende drei Pavillons an, die den Mitgliedsfeuerwehren für Öffentlichkeitsarbeit und die Brandschutz-Aufklärung zur Verfügung stehen. Bereits von einigen Monaten hat die Versicherungskammer Bayern Anhänger mit Schaumtrainer in ganz Bayern gesponsert. Die Pavillons können zusammen mit diesem von den Mitgliedsfeuerwehren ausgeliehen werden.

"Der Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz ist für uns alle sehr wichtig - für den Fall der Fälle und in der Hoffnung, dass der Ernstfall nie eintritt. Dennoch ist es gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die dann helfen und das meist ehrenamtlich. Das muss unterstützt werden", betonte es Sparkassendirektor Gunther Frautz, der die Spende mit Marketingleiterin Manuela Schreibelmayer Kreisbrandrat Alfred Tilz überreichte.

nb