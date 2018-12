"Weihnachtsstorch" in Neustadt

Adebar sorgt mitten im Adventstreiben für eine Überraschung

- vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Kreisstadt hat einen "Weihnachtsstorch": Adebar ist seit einigen Tagen immer wieder einmal auf dem Horst neben dem Rathaustürmchen zu sehen.

Im Sommer gehört er schon zum gewohnten Stadtbild, im Winter zu den Adventsüberraschungen: der Storch auf dem Neustädter Rathaus. © Harald Munzinger



Im Sommer gehört er schon zum gewohnten Stadtbild, im Winter zu den Adventsüberraschungen: der Storch auf dem Neustädter Rathaus. Foto: Harald Munzinger



Da Advent und Weihnachten als Zeit der Überraschungen gelten, sorgt für eine solche nun auch der stattliche Storch, der im Sommer inzwischen wieder zum gewohnten Stadtbild gehört, ein Winterquartier aber bisher nicht in der Altstadt hatte. So genießt er entsprechende Beachtung neben dem Geißbocktürmchen und posierte schon für viele Smartphone-Bildchen. Dass es sich um einen der Überwinterer im Landkreis handelt, könnte Storchenbeobachter Erwin Taube erst feststellen, wenn ein Ring abzulesen ist. Denn es kommt durchaus vor, dass mal einer der beiden Ipsheimer Störche einen anderen Horst aufsucht, oder einer vom Schauerheimer Paar, das auch schon seit längerem nicht in den wärmeren Süden zieht, einen "Stadtausflug" macht.

Ein weiteres Paar überwintert nach Taubes Beobachtungen in Gerhardshofen, je ein Storch in Diespeck, Gutenstetten und Uehlfeld. So kann es durchaus sein, dass einer dieser Störche derzeit mal "Stadtluft" schnuppert, aber ebenso auch, dass es sich um einen nicht erfassten Artgenossen handelt. Denn auch im Nachbarlandkreis Erlangen-Höchstadt gibt es viele Überwinterer, die im Aischtal immer wieder auch in Gesellschaft von Grau- oder Silberreihern zu sehen sind, wie es Erwin Taube berichtet. Der ist sicher, dass die prächtigen Vögel auch hier "über den Winter kommen" – nicht zuletzt durch die Nahrungsquelle Deponie Dettendorf – also nicht gefüttert werden müssen, was Taube im LBV-Kollegium auch konsequent ablehnt. Ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, die Tiere verhungern zu lassen, "denn die Störche ziehen in wärmere Gefilde, sollte es hier ja einmal eine hohe Schneedecke und klirrende Kälte geben", weiß der Fachmann. Vorerst ist damit nicht zu rechnen und Neustadts "Weihnachtsstorch" vielleicht auch noch länger Gast auf dem Rathaus. Bürgermeister Klaus Meier, über dessen Amtsstube Adebar "thront", mag es mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung Recht sein.

Harald J. Munzinger