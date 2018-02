Weinbauverein Ipsheim strebt Gütesiegel "terroir f" an

IPSHEIM - Nach 25 Jahren übergab Rudolf Fähnlein den Vorsitz des Weinbauvereins Ipsheim an Thomas Kreiselmeyer. Der geht mit einem "hochmotivierten Team die Imagearbeit für den Ipsheimer Wein und die weitere Förderung der Weinqualität an."

Mit Weinkönigin Daniela Schuster drückt die gesamte Vorstandschaft Julia Heindel und Sina Kopp (vorne von links) die Daumen bei der Wahl der Fränkischen Weinkönigin. © Harald Munzinger



Kreiselmeyer und die erweiterte Vorstandschaft wollen die sehr erfolgreiche Arbeit Fähnleins, für die dem "Motor des Weinbauvereins" mit dem Ehrenvorsitz gedankt wird, fortsetzen, Bewährtes bewahren, aber auch neue Ideen und Aktivitäten entwickeln. Man wolle, so Kreiselmeyer bei der Vorstellung der neuen Generation des seit 65 Jahren bestehenden Weinbauvereins, "alle Winzer mitnehmen, da nur gemeinsam der Ort vorangebracht werden kann".

In dem ist im Augenblick der Fokus auf die Wahl der Fränkischen Weinkönigin gerichtet, bei der sich gleich zwei ehemalige Ipsheimer Weinköniginnen - Julia Heindel und Sina Kopp - bewerben. Dass eine von ihnen die Frankenkrone nach Ipsheim bringen werde, ist Landrat Helmut Weiß überzeugt. Als Vorsitzender der "Mittelfränkischen Bocksbeutelstraße" würdigt er die ausgezeichnete Entwicklung des Weinortes und die dafür von den beiden letzten Vorsitzenden Paul Ruhl und Rudolf Fähnlein geleistete Arbeit. Weiß ist sich sicher, dass diese von dem breit aufgestellten Team um Thomas Kreiselmeyer ebenso erfolgreich fortgesetzt werde.

Start mit Frankenweinkönigin?

Das könnte mit einer Frankenweinkönigin ebenso einen perfekten Start hinlegen, wie mit der Anerkennung Ipsheims als einer der "magischen Orte des Frankenweins" mit dem "terroir f"-Siegel. Um dieses will man sich bemühen, da ein Kriterium - ein herrlicher Blick über die faszinierende Landschaft des Fränkischen Weines - von Burg Hoheneck aus zweifellos erfüllt ist. Um die "ganze Magie des Frankenweins besonders deutlich spüren zu lassen" müssten Natur und Landschafsarchitektur verschmelzen, sich das Weinland über Kunst und Weinkultur "wie ein offenes Buch präsentieren", ließ Bernd Hofmann, Gastgeber der Vorstellungsrunde, wissen.

Rudolf Fähnlein (rechts) übergab den Vorsitz im Weinbauverein Ipsheim Thomas Kreiselmeyer. © Harald Munzinger



Schließlich müsse sich jedes "terroir f" einem speziellen Weinthema widmen und dieses auf ganz eigene Weise im Szene setzen. Daran werde man arbeiten, wäre doch Ipsheim damit das erste "terroir f" in Mittelfranken mit einem weiteren Imagegewinn, zeigte sich die neue Vorstandschaft zielstrebig.

Sie setzt nun die Akzente in einem der mitgliederstärksten Weinbauvereine Frankens. Ihm gehören 170 Mitglieder, darunter rund 30 Winzer an. 62 Winzerfamilien hatten ihn 1952 aus der Taufe gehoben und 60 nach der Weinbergsbereinigung die 35 Hektar Rebfläche um Burg Hoheneck bewirtschaftet. Der Strukturwandel halbierte ihre Zahl bei gleichzeitig auf gut 60 Hektar steigender Fläche, von der die Vermarktung der Ipsheimer Weine auf hohen Qualitätsstandort mit wiederholten Prämierungen erfolgt. Dass ein großer Strukturwandel noch bevorstehe, da viele Hobby- und Nebenerwerbswinzer keine Nachfolger hätten, ist eine der Herausforderungen, vor denen auch der Weinbauverein Ipsheim stehen wird.

Mutig und innovativ

Dass man diese mutig und innovativ angehen werde, ist für Thomas Kreiselmeyer und sein Team die hochmotoviert angegangene Verpflichtung in einem heute weit über die Region hinaus bekannten Weinort mit stetig steigenden Besucherzahlen nicht nur bei seinen attraktiven Events wie der Jungweinprobe, dem Weinwandertag oder Weinfest. Dass dieser anhaltend positive Trend auch für "die Nachfrage nach den qualitativ hochwertigen und nachhaltig produzierten Weinen" gelte, zog Rudolf Fähnlein sein letztes Fazit als Vorsitzender für die "Vier-Sterne-Weinbaugemeinde". Dieses verband er mit dem Dank an alle, die an dieser Entwicklung mitgewirkt hatten.

In die Aufgabe, dieses Erbe zu pflegen und auf diesem den weiteren Fortschritt in Ipsheim zu kreieren, in dem heute rund 85 Prozent der Weine direkt vermarktet werden, sind Vorsitzender Thomas Kreiselmeyer als bisheriger Beisitzer und Schatzmeister Thomas Hartlehnert ebenso hineingewachsen, wie die Beisitzer Robert Wunschel (bisher Zweiter Vorsitzender) und Harald Krafft. Für den Generationenwechsel stehen auch der neue Zweite Vorsitzende Stefan Eber, Schriftführer Matthias Räuchle sowie die neuen Beisitzer Andreas Popp, Marx Merkel, Bernd Hofmann und Sina Kopp.

Aufbruchstimmung

Man wolle "moderne und zeitgemäße Aktivitäten aufgreifen" erklärte Vorsitzender Kreiselmeyer. Zudem sei geplant, "die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Mittelfränkische Bocksbeutelstraße auszubauen, um deren Schwung und Aufbruchstimmung der aktuellen Imagekampagne auch auf den Ipsheimer Weinbauverein zu übertragen". Der lädt am 8. April zur nächsten Jungweinprobe ein und wird in deren Rahmen Rudolf Fähnleins große Verdienste um den Weinbau und die Gemeinde mit dem Ehrenvorsitz würdigt. Dafür hob sich Landrat Weiß seine lange Liste der Leistungen jenes Mannes auf, der als eine Institution Wein-Frankens die offizielle Bühne verlässt.

Harald J. Munzinger