Weinbauverein Ipsheim verleiht den Ehrenvorsitz

IPSHEIM - Mit dem Erwachen der Natur in den Weinlagen um Burg Hoheneck verbanden die Ipsheimer Winzer wiederum ihre Jungweinprobe des Jahrganges 2017. Im festlichen Rahmen wurde Rudolf Fähnlein zum Ehrenvorsitzenden des Weinbauvereins Ipsheim ernannt.

Der Vorsitzende des Weinbauvereins Ipsheim, Thomas Kreiselmeyer (l.), würdigte die Leistungen von Vorgänger Rudolf Fähnlein mit dem Ehrenvorsitz und dankte auch Lisbeth Fähnlein für jahrzehntelanges engagiertes Wirken. © Harald Munzinger



Er hatte den Verein 25 Jahre lang geführt und in dieser Zeit die Entwicklung des "sympathischen Weinortes Frankens" maßgeblich mitgeprägt. Den Dank für viele damit verbundene Initiativen und Impulse – angefangen vom "WeinWanderWeg" und "WeinWanderTag" über kulturelle Veranstaltungen bis zum "Bewirtungshaus" und zur Jungweinprobe – mit dem überregionalen Werbeeffekt für die Winzer und die Gemeinde stattete Nachfolger Thomas Kreiselmeyer für den Weinbauverein "mit tiefem Respekt" ab. Der galt auch Lisbeth Fähnlein für ihren ebenfalls stets engagierten Einsatz.

Es sei bewundernswert, was Rudolf Fähnlein alles angepackt habe, führte Kreiselmeyer aus, woraus die Ernennung zum Ehrenvorsitzenden als Selbstverständlichkeit resultiere. Der Geehrte freute sich über die Anerkennung, 32 der 65 Jahre Vereinsgeschichte mitgeschrieben zu haben und teilte sie mit seinem Vorstandskollegium, da es stets eine Gemeinschaftsleistung gewesen sei, was Weinbauverein und "Top-Weinbaugemeinde" vorangebracht habe.

Dabei auch von den Abgeordneten Christian Schmidt und Hans Herold wertvolle Unterstützung beim Zugang zu Förderprogrammen erfahren zu haben, würdigte es Fähnlein, der auch als „Königinnen-Vertreter“ für stete Unterstützung von charmanten Regentinnen dankbare Anerkennung erfuhr. Sie sei stolz, noch unter seiner Führung gekrönt worden zu sein, erklärte die amtierende Ipsheimer Weinkönigin Daniela I., die mit Amtsvorgängerin Sina Kopp erstmals spezielle Weine der fünf an der Jungweinprobe teilnehmenden Winzer vorstellte.

"Ein Weinort par Excellence"

Stolz zeigte sich auch Rudolf Fähnlein auf „hervorragende leidenschaftliche Winzer“ in einem "Weinort par Excellence" und glücklich über den gelungenen Generationenwechsel, wusste den Verein in den Händen einer Vorstandschaft, "die topp ist" und mit viel Energie und Elan zum Wohl Ipsheims wirkt. Davon war auch Bürgermeister Frank Müller bei der „sympathischen neuen Vorstandschaft“ überzeugt. Er dankte es Fähnlein, die positive Entwicklung Ipsheims über Jahrzehnte mitgeprägt zu haben. Landrat Helmut Weiß sprach auch die Epoche von Paul Ruhl an, der mit der Weinbergsbereinigung den Grundstock für die "Entwicklung von Ipsheim zu einem wunderschönen und attraktiven Weinort" gelegt, Fähnlein nahtlos daran angeknüpft habe. Den kreativ veranlagten Winzern mit qualitativ hochwertigen Weinen dankte er, dass die Weinberge zu einem Wahrzeichen der Mehrregion Frankens geworden seien.

Auch aus seiner Zeit als Erster Bürgermeister Ipsheims schätzte der Landtagsabgeordnete Hans Herold "die großartige Leistung" von Rudolf Fähnlein. Dem neuen Vorstand bestätigte er "eine hervorragende und würdige Nachfolge". Natürlich hätte er sich den Erfolg von Sina Kopp oder Julia Heindel bei der jüngsten Wahl der Fränkischen Weinkönigin gewünscht, zumal sie mit ihrer hervorragenden Präsentation darauf hätten hoffen lassen. Für Ipsheim und die Mittelfränkische Bocksbeutelstraße habe diese auf jeden Fall eine positive Wirkung gehabt.

"Für Weinbau enorm viel geleistet"

Herold spielte den Ball an den ehemaligen Bundeslandwirtschafts- und damit Weinbauminister Christian Schmidt weiter, der "für den Weinbau in der Region enorm viel geleistet" habe. Der wusste Rudolf Fähnlein als „informellen Ratgeber“ zu schätzen, als er überraschend in dieses Ministeramt berufen worden war. In dem sei es ihm ein besonderes Anliegen gewesen, auch die kleineren Weinbaugebiete zu fördern, was er auch der Nachfolgerin Julia Klöckner ans Herz – der ehemaligen Deutschen Weinkönigin - gelegt habe. Bei aller Notwendigkeit auch des digitalen Fortschritts und dem Wunsch, dass die Ideenmaschinerie für die hervorragende Weingemeinde Ipsheim weiter bestens funktionieren möge, nannte es der Bundestagsabgeordnete Schmidt als "großes Glück, dass man Wein den zum Glück nur analog auf der Zunge genießen kann".

Reichlich Gelegenheit sollte dazu die Jungweinprobe bieten, bei der die fünf Winzer rund 60 Weine mit einigen Spezialitäten verkosten ließen, die bei der von Sina Kopp versiert moderierten Weinprobe besonders herausgestellt und von Weinkönigin Daniela Schuster kredenzt wurden.

Harald J. Munzinger