Weitere Heber-Doku über Veränderungen in Neustadt

NEUSTADT/AISCH - Den Fokus auf die Geschichte der Kreisstadt zu lenken hat bereits "Herbstfest-Tradition". So öffnet aus dieser Dietrich Heber ein weiteres Kapitel, bringt "Arbeitswelten in Neustadt" in Erinnerungen.

Dietrich Heber (r.) erschließt Ausstellungsbesuchern gerne interessante Hintergründe der "Arbeitswelten". Foto: Harald Munzinger



Erster Bürgermeister Klaus Meier würdigte Hebers Dokumentationen als einen "höchst wertvollen Eckstein im Gebäude Neustadt an der Aisch".

Das Stadtoberhaupt eröffnete die Ausstellung im Kundenraum der Sparkasse mit Vorstandsvorsitzendem Gunther Frautz in großem Besucherkreis, in dem Bundesminister Christian Schmidt die Liste namhafter Gäste anführte. Die zahlreichen Geschäftspapiere und Fotos knüpfen an die vorausgegangene eindrucksvolle Serie "Eine Stadt ändert ihr Gesicht" an, dokumentieren ebenfalls gravierende Veränderungen im Stadtbild, das einst Unternehmen prägten, die nur noch älteren Neustädtern ein Begriff sind.

Werden bei ihnen mit Namen wie "Milchgeschäft Dolde", Drogerie Feist, Gasthaus "Zum Löwen" oder "Aika" Erinnerungen geweckt, verschafft die Ausstellung Neubürgern ein Stück Zugang in die jüngere Vergangenheit ihres Wohnortes. Beschäftige man sich mit diesem Thema näher, "kommt einem der Rückblick auf Gewerbe und Handel in unserer Stadt angesichts der über die Jahrhunderte zu verzeichnenden Veränderungen bei Kaufleuten, Handwerkern und Industriebetrieben fast unglaublich vor", führte Bürgermeister Meier aus und verwies auf die von Chronist Max Döllner im Jahr 1907 verzeichneten 453 Gewerbetreibenden und 453 landwirtschaftlichen Betriebe (bei 1027 Haushaltungen), von denen heute nur noch ganz wenige vorhanden seien.





So könnten nur die Älteren noch mit den Pinselfabriken oder der Borstenzurichterei etwas anfangen, oder wüssten von der Zirkelproduktion, die ihre Erzeugnisse in die ganze Welt exportierte, bis sie mit den immer billiger werdenden Produkten aus Fernost nicht mehr konkurrieren konnte. Dietrich Heber zeigt aus seinen reichen Fundus – Ergebnis jahrzehntelange Sammlertätigkeit – das Richtfest beim Bau des Brauhauses und eine Ansicht von 1910 der Braustätte, die sich gegenwärtig in ein Luftbildarchiv sowie "Bayern LAB" verwandelt.



Eines von vielen Beispielen der Veränderungen, die nach Meiers Ausführungen "in einer immer schneller fortschreitenden Zeit und einer immer schneller fortscheitenden industriellen Entwicklung gründeten", zu deren Opfern der Bürgermeister auch einst bedeutende Seifensiedereien, die Ziegeleien oder das Seilergewerbe zählte.

"Nur auf das Ausgraben gewartet"

Er dankte Dietrich Heber, die Ausstellungsbesucher "wieder höchst fachkundig durch unsere Stadt zu führen", ihnen hochinteressant die Veränderungen der Arbeitswelten nahezubringen "vieles in Erinnerung zu rufen, was schon ganz lange vergessen schien, aber wie - mir scheint - nur auf Ihr Ausgraben gewartet hat". Aber auch "ohne das besondere und weit über das Übliche hinausgehende Jahrzehnte lange Engagement" der Sparkasse für Kunst, Kultur und Geschichte "würde vieles nicht entstehen können, wäre vieles verschüttet und vergessen", bezog sie der Erste Bürgermeister in seinen Dank ein. Direktor Frautz zeigte sich sicher, dass auch die Ausstellung "Arbeitswelten" auf großes Interesse stoßen wird.





Sie kann bis 16. Oktober während der Geschäftszeiten der Sparkasse in Neustadt besichtigt werden und ist am Herbstfestsonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit wird Dietrich Heber den Besuchern viele interessante Informationen zu den auf 49 Blättern präsentierten Dokumenten geben, unter denen er die besondere Aufmerksamkeit auf Lohnlisten für die Zwangsarbeiter des Zweiten Weltkrieges, etwa einer Familie vom zehnjährigen Kind bis 82 Jahre alten Greis lenkt. Aufgelegt hat er auch ein Faltblatt, das in die "Arbeitswelten" mit den wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der Stadt einführt.



Darin erfährt der Leser unter anderem, dass die erste Fernsehübertragung zwischen Berlin und München mit dem Zweig Nürnberg über das Verstärkeramt gelaufen war und kann Hebers "enorme Zähigkeit bei der Beschaffung der Geschäftspapiere und Bilder" nachvollziehen. Beim Herbstfestbesuch der umfangreichen Dokumentation können sich Eltern Zeit lassen, während die Kids Luftballonclown "TINI" beim Modellieren origineller Tiere oder "luftiger" Blumen bewundern. Die Kunstkreisgalerie überrascht mit ausgefallenen Werken von Andreas Schobert, die "kräftig Rost angesetzt" haben. Wie, das verrät der Künstler von 13 bis 17 Uhr.





Harald J. Munzinger