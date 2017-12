Werner Schmidbauer tourt mit Soloprogramm durch Neustadt

Am 17. Dezember tritt der Musikkabarettist in der "Neustadthalle" auf - vor 40 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Der TV-Moderator, Musiker und Liedermacher Werner Schmidbauer eröffnet am Sonntag, 17. Dezember, die letzte Veranstaltungsrunde 2017 in der "NeuStadtHalle am Schloss".

Werner Schmidbauer tritt mit seinem ersten Soloprogramm "Bei Mir" in Neustadt auf. © Wolfgang Fellner



Der Musikkabarettist ist mit seinem ersten Soloprogramm "Bei mir" in der Kreisstadt zu Gast. Über 20 Jahre bildete Werner Schmidbauer ein Duo mit Martin Kälberer, zweitweise ein Trio mit Pipo Pollina und Martin Kälberer, spielte vor ausverkauften Häusern und der voll besetzten Arena di Verona. Jetzt kehrt er mit seinem ersten Solo-Programm "Bei mir" zu seinen Wurzeln als Liedermacher zurück.

Reduziert auf eine Stimme und eine Gitarre bekommen alte wie neue Lieder eine völlig neue Tiefe, wenn sich in der "NeuStadthalle" am 17. Dezember um 18 Uhr die musikalische Schatztruhe des Werner Schmidbauer öffnet. "Näher als bei diesem Programm war er seinem Publikum noch nie!" wird sein Gastspiel angekündigt. Seit Ende der 1970er Jahre Schmidbauer als Liedermacher auf Tour; erst mit Valery McCleary und Ecco Meineke als Trio Folksfest, später auch mit seiner Band "SchmidbauerS".

Die 1993 begonnene Zusammenarbeit mit Martin Kälberer als "Schmidbauer & Kälberer" ruht seit Mitte 2016. Im Fernsehen arbeitet Werner Schmidbauer vorwiegend für den Bayerischen Rundfunk. So moderierte er insgesamt 460 Mal die Sendung "Live aus dem Alabama". Anschließend trat er die Nachfolge von Fritz Egner in der Kinderreihe "Dingsda" an. Eigene Talkshows im BR folgten: zuerst "Schmidbauers" und zwischenzeitlich moderierte er im Wechsel die Sendung "Unter 4 Augen".

Seit 2003 ist er Moderator der Reihe Gipfeltreffen im Bayerischen Fernsehen, bei der Schmidbauer mit einem Gesprächspartner eine Bergwanderung unternimmt. Großer Beliebtheit erfreute sich ab 2006 das Sendungsformat "Aufgspuit – Werner Schmidbauer mit …namhaften Gästen."

Von Best auf Gospel bis Irish Rhythms

Am 23. Dezember erklingen in der "NeuStadtHalle am Schloss" ab 20 Uhr "The Best of Black Gospel".

Zur "Tiroler Weihnacht" wird am 27. Dezember um 18 Uhr eingeladen und „Ab in den Süden“ geht es am 29. Dezember, ab 20 Uhr, Temperamentvoll wird am 6. Januar um 20 Uhr "Musical Moments" in das Veranstaltungsjahr 2018 gestartet, in dem die Kreisstadt und der Förderkreis "pro musica" am 14. Januar, um 17 Uhr zum „Festlichen Neujahrskonzert“ einladen. Bei der Tanzshow "Celtic Rhythms of Ireland" wird Tatjana Kramhöller, international erfolgreiche Tänzerin und Tanzlehrerin, am 19. Januar auf der Bühne der "NeuStadtHalle am Schloss" zu bewundern sein.

