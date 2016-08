Wie geht es weiter mit der Nahversorgung?

Immer mehr Lebensmittelläden, Metzger und Bäcker schließen - vor 53 Minuten

UFFENHEIM - Mit seinem Landtagskollegen Klaus Adelt, Sprecher der SPD-Fraktion für kommunale Daseinsvorsorge bietet MdL Harry Scheuenstuhl Kommunalpolitikern und weiteren Interessenten am Mittwoch, 31. August, einen kompetenten Ansprechpartner zu Nahversorgung in den Städten und Gemeinden.

Um15 Uhr führen die beiden sozialdemokratischen Politiker in Langenfeld ein Gespräch mit den beiden Geschäftsführern der“ Dorfladen UG“ über deren Konzept statt. Anschließend treffen sich Klaus Adelt und Harry Scheuenstuhl mit den Uffenheimer Bürgermeister Wolfgang Lampe zur Besichtigung des dortigen Dorfladens und Gespräch mit den Betreibern.

Um 19 Uhr lädt MdL Scheunenstuhl dann in den Landgasthof „Hotel Lichterhof“ in Uffenheim zur Erörterung der „Fragen rund um die kommunale Daseinsvorsorge“ ein. Hintergrund: „Immer mehr Lebensmittelläden, Metzger und Bäcker schließen. Immer größere Strecken müssen zurückgelegt werden, um Produkte des täglichen Bedarfs kaufen zu können. Hierunter leiden nicht nur örtliche Anbieter und die Menschen in den ländlich strukturierten Gebieten, sondern auch unsere Innenstädte“.

Mit den Betroffenen sollen mögliche Lösungsansätze diskutiert werden. Den beiden Abgeordneten geht es dabei auch darum, „die Gedanken hierzu vor Ort zu erfahren“, so Harry Scheuenstuhl.

Mit Klaus Adelt, langjähriger Bürgermeister von Selbitz und ehemaliger Vizepräsident des Bayerischen Gemeindetages, Mitglied im Kommunalausschuss des Bayerischen Landtags sowie Sprecher der SPD-Landtagsfraktion für kommunale Daseinsvorsorge bietet er einen ausgewiesener Experten der kommunalem Daseinsvorsorge als Gesprächspartner an.

nb