"Wir haben es satt": Der Bund Neustadt reist nach Berlin

NEUSTADT/AISCH - Am 21. Januar findet zum siebten Mal die Demonstration "WIr haben es satt" in Berlin statt. Die Kreisgruppe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim des Bund Naturschutz ruft zur Teilnahme auf.

2016 waren auch Jürgen Osterlänger, Christine Kestler und Corinna Gräuel (v. l.) unter den 50.000 Demonstranten in Berlin. Auch in diesem Jahr ruft der BUND Neustadt/Aisch-Bad-Windsheim wieder zur Teilnahme auf. Foto: on



Die Kreisgruppe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim des Bund Naturschutz ruft auf, zur Demo nach Berlin mitzufahren. Geschäftsstellenleiterin Dagmar Nitsche: "In diesem Jahr ist eine Teilnahme von sehr vielen Leuten aus politischen Gründen besonders wichtig, weil Bundestagswahl ist."

Am 21. Januar findet zum siebten Mal die Demostration "Wir haben es satt!" statt. Bei der kann man sich gemeinsam für Bauernhöfe statt Agrarfabriken, für gesundes Essen, für Demokratie statt Konzernmacht stark machen, so der BUND.

In Hinblick auf die Bundestagswahl sei dies "eine besonders wichtige Demonstration, um seine Meinung kund zu tun. Menschen, denen Tierwohl wichtig ist, die gentechnikfreies Essen wünschen und sich gegen TTIP und CETA einsetzen wollen, haben hier eine Gelegenheit zu protestieren", ruft die BUND Naturschutz Kreisgruppe Neustadt/Aisch-Bad Windsheim zur Teilnahme auf.

Zum Abschluss ans Brandenburger Tor

Zum Mitfahren könne man sich der BN-Kreisgruppe Fürth anschließen. Die startet mit dem Bus am 21. Januar um 5 Uhr am Dorfplatz in Veitsbronn. Zusteigemöglichkeiten gibt es um 5.15 Uhr am U-Bahnhof Soldnerstraße in Fürth-Hardhöhe sowie um 5.30 Uhr vor dem Bahnhofsgebäude in Fürth. Die Rückkehr ist gegen 22.30 Uhr. Für Hin- und Rückfahrt beträgt der Fahrpreis 25 Euro.

Die "BUND-Großdemonstration gegen Agrarkonzerne, Tierleid und undemokratische Handelsabkommen" beginnt in Berlin um 12 Uhr mit einer Auftaktkundgebung am Potsdamer Platz. Anschließend setzt sich die Demonstration mit "Treckerkonvoi" in Bewegung. Die Abschlusskundgebung findet von 14 bis 16.30 Uhr mit Konzert vor dem Brandenburger Tor statt. Weitere Informationen gibt es hier.

