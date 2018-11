Wird der Mensch zum Objekt?

NEUSTADT/ AISCH - Die digitale Revolution ist in vollem Gange. Schon ist in einer Umfrage für 71 Prozent ein Leben ohne Smartphone nicht mehr vorstellbar. Im Vortrag des Experten Michael G. Möhnle sollte dies aber nur der softe Einstieg in eine rasante technische Entwicklung mit den harten Fakten des bereits aus dem 3-D-Drucker möglichen Autos sein. Wo bleibt dabei der Mensch?

Peter Weber von der Hanns Seidel-Stiftung (r.), Wirtschaftsförderer Michael Capek und Markus Löw von der Wirtschaftsvereinigung (v. l.) im Gespräch mit dem Medienexperten Michael G. Möhnle. Foto: Harald Munzinger



Das sollte auch für den von der Wirtschaftsvereinigung des Landkreises in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung und der Wirtschaftsförderung des Landkreises eingeladenen und tief in der digitalen Materie steckenden Referenten eine der Fragen sein, auf die es keine seriöse Antwort gibt.

Dass es für jeden vom Computer oder Roboter ersetzten Arbeitsplatz einen anderen geben werde, sei so einfach nicht, wie gelegentlich dargestellt, machte der Journalist und Publizist Möhnle deutlich, der 13 Jahre lang im Europäischen Parlament tätig war und heute die Bayerische Staatsregierung das profunde Wissen des Medien-Experten über die "digitale Welt" zu schätzen weiß. Doch Angst wollte dieser bei dem Vortrag mit vielen Bild- und Filmdokumenten im großen Sitzungssaal des Landratsamtes nicht machen, vielmehr dafür sensibilisieren, mit revolutionären Entwicklungen umzugehen, wobei Michael G. Möhnle bei der deutschen Politik ein Defizit ausmachte. Dass sie sogar diesen und auch sich selbst im Wege stehe, wurde er aus dem Publikum bestätigt.

Von der Spaßkultur in virtuellen Welten über das stetig zunehmende digitale Einkaufen bis zu dem System, Verhaltensweise von Nutzern sozialer Medien zu erkennen und sie dann auch entsprechend mit Informationen zu beliefern, ging der Referent zunächst auf das „greifbare" digitale Medium ein, zu dem sich immer mehr Menschen hingezogen fühlen. Dessen Grenzen sprengen die Digitalisierung und längst aus Utopia Realität gewordene Robotisierung, das Diktat der Daten – "dem Öl und Gold des 21. Jahrhunderts" – aus denen die Hälfte der Wirtschaftsleistung gewonnen werden, sich die Erwerbsarbeit auf ein Drittel reduzieren soll.

18 Millionen Jobs gefährdet

Damit dürften 18 der 45 Millionen Jobs in Deutschland gefährdet, 42 Prozent der Berufe auch im Bereich der Dienstleistung automatisierbar sein, zeigte Möhnle nach Wasser- und Dampfkraft, der Elektrifizierung sowie Automatisierung im großen Stil die vierte Stufe der industriellen Revolution auf, in der Maschinen Maschinen bedienen werden. 301 Industrieroboter auf 10.000 Arbeitsplätze seien in Deutschland bereits im Einsatz, das damit auf Platz drei hinter Südkorea und Japan liege, aber nach der Warnung des Experten bei der Entwicklung Gefahr laufe, abgehängt zu werden. Weltweit seien aktuell 31 Millionen Roboter in Haushalten, 2,6 Millionen in der Industrie eingesetzt; mit einem "Stundenlohn" von drei bis sechs gegenüber kalkulierten 40 Euro für die menschliche Arbeitskraft.

Der „Kollege Roboter“ ist also schon da, am Fließband ebenso wie in der Landwirtschaft oder in der Pflege. Ob er Jobkiller oder "Jobcreator“ sein wird? Bis 2020 sollen nach einer Studie des Weltwirtschaftsforums fünf Millionen Jobs wegfallen, allerdings die hohe Produktivität im eigenen Land dafür sorgen, Produktionen aus Billiglohnländern zurückzuholen. Es gelte also darauf zu achten, dass aus dem Segen kein Fluch werde, führte Möhnle mit Beispielen von Computern aus, die zum Lernen motivieren, in Computeranzügen mit dem Mensch zum Team werden oder beim Einsatz in Pflegeheimen und Seniorenzentren Emotionen lesen können, mit der Onlinesprechstunde Wege zum und Wartezeiten beim Arzt ersparen. Oder wenn riesige 3-Drucker gar ein Einfamilienhaus komplett mit 120 Quadratmetern für 30.000 Euro erstellen können.

Der Mensch in der Zwickmühle

Wie wirken sich künstliche Intelligenz, der verstärkte Einsatz von Computern und Robotern auf den Menschen aus? Gerät er in eine Zwickmühle und wird zum Objekt? Degradiert er sich von einem Jemand zu einem Etwas? Ist gar mit der Manipulation der Information die Demokratie in Gefahr? Noch, so meinte dazu der "Media Consultant“ Michael G. Möhnle "ist vieles offen und nicht alles ist zu prognostizieren". Sicher sei, dass die Politik regieren und regulieren müsse, zum Beispiel wenn die Steuergelder aus den Arbeitsverhältnissen wegfielen, dann eine Grundsicherung zum aktuellen Thema und der zu finanzierenden Herausforderung werde. In Möhnles Frage, ob Politiker auf die einfache Lösung der Besteuerung von Roboterarbeit kommen, klangen Zweifel an.

In der angeregten Gesprächsrunde nach dem beeindruckenden Jet durch digitale Welt wurden Sorgen um negative Einflüsse auf die Kinder mit der Frage laut, wann man sie an diese Materie heranführen solle. So spät wie möglich, um der Wertevermittlung und dem natürlichen Aufwachsen Zeit, einen gesunden Menschenverstand entwickeln zu lassen zu lassen, riet ein Vater, da sie später ein ganzes Leben am Bildschirm hingen.

Dagegen stand die Meinung, möglichst frühzeitig den richtigen Umgang mit Smartphone & Co zu lehren. Das Schulfach Medienkompetenz wurde aus der Runde befürwortet, die Eltern aber ebenso in die Pflicht genommen, sich mit den "heftigen Tempo dieser Entwicklungen" zu beschäftigen. Dass sich nach einer Studie die Kids nur drei bis vier Stunden am Tag in der digitalen Welt aufhielten, quittierte ein Gymnasiallehrer mit ungläubigem Lächeln.

Markus Löw, der auch das von Möhnle als kaum zukunftsfähig erachtete digitale Zahlungsmittel „Bitcoin" ansprach, sowie Michael Capek von der Wirtschaftsförderung des Landkreises und der Regionalbeauftragte der Hanns Seidel-Stiftung, Peter Weber, sahen auch mit den Publikumsreaktionen bestätigt, mit der "digitalen Revolution und ihren Folgen" ein topaktuelles Thema mit einem der kompetentesten Insider aufgegriffen zu haben.

Harald J. Munzinger