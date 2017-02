"Woche des Gehirns": Die Angebote im Landkreis

NEUSTADT/AISCH - Vom 7. bis 22. März findet die "Internationale Woche des Gehirns" statt, die darauf abzielt, das "Gehirnbewusstsein" zu fördern. Dazu finden auch im Landkreis Aktionen statt, zu denen die Gedächtnistrainerinnen Inge Schuh und Christa Engert einladen, um "das Gehirnbewusstsein näher kennenzulernen".

Aufschreiben fördert die Merkfähigkeit deutlich. Foto: Harald Munzinger



Für die Diplom Sozialpädagogin und Lernberaterin Inge Schuh und Gedächtnistrainerin Christa Engert ist die "Woche des Gehirns" keine begrenzte Initiative, sondern eine dauerhafte Einrichtung. Seit 20 Jahren helfen sie in Kursen den "kleinen grauen Zellen" ebenso auf die Sprünge, wie in Schulen, bei Vereinen und Institutionen. Praktizierte Neurogenese nennt sich ihre Hilfestellung, "das Gehirnpotenzial größer und stärker zu machen", die neuen Nervenzellen im Gehirn schon bei ihrer Geburt herauszufordern.

Damit könne man nie früh genug anfangen, lässt Christa Engert am Rande eines drei Kurse in Neustadt – zwei weitere finden in Markt Erlbach und je einer in Emskirchen und Obernzenn statt – wissen. Deshalb trainieren sie bereits "Kinder mit ihrer tollen Fantasie" und halten das Gehirn über alle Altersgruppen in Schwung. Eine 96-Jährige mit hellwachem Geist bestätigt die Bedeutung, sein Gehirn immer wieder anzuspornen.

Das könne Zuhause bei Sudoku oder Kreuzworträtseln geschehen, mache aber in der Gruppe mehr Spaß, weiß Engert aus ihrer langjährigen Praxis um die "positive Wirkung der Gemeinschaft". Wer die Hemmschwelle überwunden hat und sich einer der Gruppen anschließt, macht diese Erfahrung schnell, zumal es beim Gedächtnistraining durchaus auch recht lustig zugeht. Mit leichten Übungen zum "Aufwärmtraining" wird das "Hirn hochgefahren", ähnlich dem Computer, um dann auch mal knifflige Aufgaben zu lösen.

Inge Schuh und Christa Engert können auf Material des "Bundesverbandes Gedächtnistraining" zurückgreifen, entwickeln aber in der Regel die Themenstunden zu meist aktuellen Anlässen selbst mit "Merkstrategien" vor.

So können Bilder und Symbole – etwa für Zahlen – leichter Zusammenhänge schaffen, schärft das Aufschreiben die Erinnerung an Gehörtes deutlich, von dem nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sonst nur bestenfalls 30 Prozent "hängen bleiben". Die Probe auf’s Exempel bestätigt das den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern immer wieder. Bis zum nächsten Treffen bekommen sie "Lustaufgaben" mit nach Hause, um etwa Wortlücken mit den Buchstaben von "Liebe" zu füllen oder Buchstaben so zu ordnen, dass beispielsweise aus einem "Flohluegner" ein Instrument wird.

Anleitungen zum "Power Grips"

Gedächtnistrainerin Christa Engert hilft dem "Gehirn auf die Sprünge". Foto: Harald Munzinger



Auskünfte zu den Kursen geben Inge Schuh telefonisch unter 09106/1776 und Christa Engert unter 09106/424, die auch gerne zu Vereinen oder Organisationen kommen und in Schulen gehen.

Schüler der dritten und vierten Klassen sowie deren Eltern sind auch zur ersten Veranstaltung der "brainWEEK" am Dienstag, 7. März, von 16 bis 17.30 Uhr in den Emskirchner "Aurachtreff" eingeladen, in dem Tipps zum erfolgreichen Lernen gegeben werden. Anmeldungen dazu können bis 1. März unter 09104/8249888 erfolgen. Am Freitag, 10. März, wird von 15 bis 16.30 Uhr die gleiche Zielgruppe zum "Power Grips" in der Markt Erbacher "Caspar-Löhner-Schule" angesprochen (Anmeldung bis 6. März unter 09107/924747).

"Optimales Gehirntraining" führt am Montag, 13. März, von 8.30 bis 10 sowie 10.15 bis 11.45 Uhr "spielerisch zu mehr Gehirnleistung", was beim Gedächtnistraining in der Gruppe miterlebt werden kann. Die Gelegenheit dazu bieten Christa Engert und Inge Schuh auch am Mittwoch 15. März, vom 9.30 bis 10 Uhr im Hagenhofer Weg 21 in Markt Erlbach. In beiden Fällen ist keine Anmeldung erforderlich.

"Einblick in die Funktionsweise des menschlichen Gehirns" gibt es am Dienstag, 14. März, von 19.30 bis 21 Uhr im Raum 4 der VHS Neustadt. Dort werden den Teilnehmern des Workshops in lockerer Atmosphäre "die besten Werkzeuge und Techniken für die optimale Nutzung des Gedächtnisses vermittelt". Anmeldungen nimmt die VHS bis 10. März unter 09161/92552 entgegen.

Im Emskirchner "Aurachtreff" endet die die Veranstaltungsreihe zur "Internationalen Woche des Gehirns" mit Zusammenhängen von Ernährung und Gehirn.

"Besser essen - besser lernen" richtet sich am Mittwoch, 22. März, der Vortrag von 18 bis 19.30 Uhr an Eltern und Großeltern von Schulkindern. Sie erfahren, welche Lebensmittel und Getränke Kinder brauchen und dass vollwertige Mahlzeiten für Konzentration sorgen. Auch wer wissen will, "was Frühstücksmuffeln hilft", sollte sich bis 10. März unter 09104/8249888 anmelden.

