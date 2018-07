Wohl bald virtuelle Museumsrundgänge im Markgrafenschloss

Aischgrund-LAG befürwortet das Museen-Projekt in Neustadt - vor 50 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Ein "virtueller Rundgang für behindertengerechten Besuch" der Museen im Alten Schloss von Neustadt wird von der LAG-Aischgrund in die Liste der Leader-geförderten Projekte aufgenommen.

Auf einem großen Bildschirm – wie hier bei der Siebener Doku -sollen künftig virtuelle Museumsrundgänge im Markgrafenschloss für Besucher möglich sein, für die steile Treppen zu beschwerlich sind. © Harald Munzinger



Das Vorstandsgremium befürwortete dies einstimmig, wie auch weitere Pläne aus den Aischtalgemeinden, womit nun aktuell 30 Projekte beschlossen, vier davon schon abgeschlossen und 18 in der Umsetzung sind. Erstmals unter Vorsitz von Klaus Meier gab es durchweg positive Stimmen, wurden die Projekte als sinnvolle Maßnahmen gelobt. Einig waren sich die Anwesenden, dass solche dezentralen, eher kleineren Projekte der Region (und der Bevölkerung) mehr "bringen" als irgendein unter Umständen sogar millionenschweres Großprojekt, worauf manch andere Regionen eher setzen. Sieben neue Projekte lagen dem LAG-Vorstand vor, er in seinen Reihen die neu gewählten Mitglieder Mirjam Prechtel-Knapp aus Voggendorf, Katrin Schorr von der "Schneiderscheune" in Bad Windsheim und Vestenbergsgreuths Bürgermeister Helmut Lottes in seinen Reihen willkommen hieß.

Da die Museen im einstigen Markgrafenschloss auch von vielen Busgästen besucht wird, unter denen immer wieder ältere oder gehbehinderte Menschen sind, die es oft nicht schaffen, die verwinkelten Treppen in dem alten Gebäude mit seinen vier Etagen zu besteigen, will der Geschichts- und Heimatverein "für diese wichtige Besuchergruppe einen qualitativ hochwertiger Film über einen Museumsrundgang" drehen lassen. Dazu muss noch ein großer Bildschirm angeschafft und in einem bereits vorhandenen bestuhlten Vorführraum installiert werden. Dies soll im Herbst mit einem Leaderzuschuss von rund 7000 Euro geschehen.

Bücherei im neuen Rathaus

Mit ebenfalls rund 7000 Euro-Förderung kann Uehlfeld für die barrierefreie Bücherei im neuen Rathaus rechnen. Dazu gibt es genaue Pläne. Gefördert werden soll über Leader die Ausstattung wie Regale, Tische, moderne EDV-Technik mit Computern und Beamer, die zum Betrieb der Bücherei notwendig ist, ferner eine Teeküche. Die Umsetzung ist erst Ende 2019 vorgesehen, weil die Räume noch nicht gebaut sind. Gegenwärtig ist die Bücherei im "Kunststückhaus" untergebracht.

In den neuen Einrichtung sollen auch Lesungen mit örtlichen Autoren und andere Veranstaltungen stattfinden. Zwei Vorhaben der Gemeinde Gutenstetten wurden ebenfalls in die Projektliste aufgenommen. Für einen Anbau des historischen "Kolbanwesens" in Gutenstetten, dessen Gebäude und Außenanlagen, anderweitig gefördert werden, will die Gemeinde eine mobile Bühne anschaffen, die auch in den Ortsteilen eingesetzt werden kann. Zudem sind Verbesserungen beim Schall und der Lichttechnik geplant.

"Rockenbacher Bötin" als Modell

Die Bühne kann von den Vereinen ausgeliehen und in den Dorfhäusern genutzt werden. Hierzu soll Gutenstetten rund 6000 Euro erhalten. Ferner etwa 5400 für eine Bienen-Figurenbeute in Gestalt "Rockenbacher Bötin", eine Marktfrau, die Anfang des letzten Jahrhunderts oft zu Fuß von Rockenbach mit ihrer "Huckelkätzen" nach Neustadt gelaufen war und in dem Korb regionale Produkte transportiert hatte. Die Figur soll auf der Grünanlage in der Nähe des Pavillons am Ortseingang ihren Platz finden.

"Geschichte erleben-Sport und Spiel an der Lutherhöhe" plant der Markt Mühlhausen. Die Lutherhöhe ist eine über dem Hauptort gelegene Grünanlage, die das Dorf mit dem Siedlungsgebiet verbindet. Es gibt einen alten Baumbestand (drei 200 Jahre alte Luther-Eichen und weitere Bäume), ansonsten wurde das Areal in den letzten Jahren nicht weiter genutzt. Mit Hilfe von Leader möchte die Gemeinde die Anlage neu gestalten und zu einem kleinen Erholungspark ausbauen mit Sitz- und Ruhebänken, einer Infotafel, Spielgeräten – für alle Altersgruppen, einen "Philosophenweg" mit Sinnsprüchen. Den hatte es dort schon mal gegeben.

Mühlengeschichte wird aufbereitet

Auch ein Kooperationsprojekt, aufgeteilt in zwei Anträge/Teilprojekte mit dem Projekttitel "Mühlenerlebnis Mittelfranken" wurde befürwortet. Der erste Teil umfasst gemeinsame Maßnahmen der federführenden LAG Romantisches Franken sowie der LAG Landkreis Fürth, wozu eine gemeinsame Wanderausstellung sowie eine Publikation mit Karte zählen, in der die Mühlenstandorte eingezeichnet sind. Ferner ein Konzept zur erlebnispädagogischen Vermittlung von Mühlen und diverse Aktionen/Veranstaltungen, Vorträge in den drei Regionen. Die Kosten liegen pro LAG bei knapp 2.400 Euro, verteilt auf drei Jahre. Beim Teil zwei machen auch alle drei LAG’s mit. Hier sind die Anbringung von kleineren Tafeln in der Nähe der Mühlenanwesen geplant, die über die jeweilige Mühle informieren (Geschichte, Funktion, heutige Nutzung u.a.).

Angesprochen werden Gemeinden und Mühlen, die an einem Freizeitweg liegen. Wer und wieviele Mühlen mitmachen, steht noch nicht fest. Erst wenn der Antrag bewilligt ist, wird die LAG die Gemeinden anschreiben. Es kommen entlang der Aisch gut 50 Mühlen (auch ehemalige, nicht mehr existierende) in Fragen. Gerechnet wird damit, dass etwa die Hälfte mitmachen wird. Beantragt ist ein Leader- Zuschuss von rund 9000 Euro. Die Kooperationsprojekte werden mit 70 Prozent der Nettokosten gefördert, die übrigen mit 60 Prozent, ließ Leadermanager Dr. Harald Weigand wissen.