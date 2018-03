Wohnungsnot: Seniorenbeauftragte legte Umfrageanalyse vor

NEUSTADT/AISCH - Die Senioren leben gerne in Neustadt und seinen Ortsteilen. Zu diesem Fazit kommt Seniorenbeauftragte Heike Gareis bei der Auswertung einer von ihr initiierten Umfrage.

Seniorenbeauftragte Heike Gareis stellte die Analyse ihrer Umfrage vor. Foto: Harald Munzinger



Bei deren Vorstellung in der Stadtratssitzung zeigte sie sich sowohl mit dem alle Erwartungen übertreffenden Rücklauf von rund 41 Prozent der 3000 Fragebögen sehr zufrieden, wie mit der überwiegend positiven Einschätzung der Lebensqualität auch im Alter. "Kleinere Baustellen" müssten gleichwohl noch behoben werden, was Gareis beherzt angehen möchte.

Erster Bürgermeister Klaus Meier hatte daran keinen Zweifel, übe die Ratskollegin doch ihr Amt als Seniorenbeauftragte nicht nur aus, "sie lebt es". Wie er, dankte auch der Stadtrat mit Beifall für das Engagement von Heike Gareis, die das Lob für die aufschlussreiche Umfrage mit hilfreichen Kräften in der Stadtverwaltung sowie im Seniorenrat teilte.

Zu offenen Handlungsfeldern zählte sie, "zentrumsnahen, bezahlbaren Wohnraum auch für Senioren zu schaffen", so Gareis zu einem "Riesenthema" auch in Neustadt. Es würden "dringend Wohnungen in allen Variationen" gebraucht, stellte sie in vielen Gesprächen mit Senioren fest. Müssten diese in eine kleinere Wohnung wechseln, sei dies nahezu unmöglich. Ein schmaler Lichtstreif am Horizont könnte das Gelände des alten Feuerwehrhauses sein, auf dem sich Gareis bezahlbaren Wohnraum vorstellen könnte. Aufbau von Nachbarschaftshilfen.

Nachbarschafthilfen und Sitzgelegenheiten

Ferner stehen die Sanierung Gehwegen und mehr sowie höhere Sitzgelegenheiten auf ihrer Wunschliste, ganz oben der Aufbau von Nachbarschaftshilfen. Da der Seniorenwegweiser kaum wahrgenommen werde, müsse man sich überlegen, wie man ihn mit seinen interessanten Informationen besser vermitteln könne. Dass den Senioren aktuell, wie auch künftig die ärztliche Versorgung und die Nähe zum Krankenhaus besonders am Herzen lägen, lenkte die Stadträtin den Fokus der Politik auf ein zentrales Thema.

Als wichtig hatten viele der Befragten die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Post und Banken, eine gute Verkehrsanbindung innerhalb der Stadt und zu größeren Städten sowie einen kostengünstigen öffentlichen Nahverkehr genannt. Das Anrufsammeltaxi muss offenbar noch bekannter werden. Möglichst jederzeit Unterstützung abrufen zu können sowie eine umfassende Betreuung zu erhalten, hatten viele Senioren als ihnen sehr wichtig beziehungsweise wichtig angekreuzt. Radfahrer oder Gehwegparker wurden als Gefährdungspotential beklagt, die Einführung der gelben Tonne begrüßt und ein Nahversorger im Baugebiet Hasengründlein/Neustadt-Süd gewünscht.

Auf den meisten Fragebögen (1197 von 1807) war der Wunsch geäußert worden, in der bisherigen Wohnung zu bleiben und für mehr als die Hälfte der Senioren war es wichtig in Neustadt zu bleiben. 656 leben nach Auswertung der Befragung in der Kernstadt, 359 in einem Stadt- oder Ortsteil, überwiegend in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung. Mit einem Partner leben 768 der Senioren, alleine 315, bei den Kindern 55 und in Senioreneinrichtungen. Vitale Senioren in der Kreisstadt

Geringer Rücklauf

Dass sich 60- bis 64-Jährige offenbar mit der Seniorenumfrage noch nicht angesprochen fühlten, schloss Gareis aus dem relativ geringen Rücklauf von dieser Altersgruppe. Dominierend waren die 75- bis 79-Jährigen, gefolgt von den 65- bis 69- und 70- bis 74-Jährigen. Stattlich war auch noch die Beteiligung der 80- bis 84- und 85- bis 89-Jährigen: Mit knapp 900 klar dominierend war bei der Mobilitätsfrage das eigene Auto und mit 1048 die Zahl der Selbstversorger – Belege vitaler Senioren, die sich zur Freude von deren Beauftragter auch aktiv in ehrenamtlicher Tätigkeit einbringen. Die geschieht überwiegend in Vereinen, aber auch in sozialen Hilfseinrichtungen und kirchlichen Diensten.

"Sehr zufrieden mit Angeboten für Senioren" war 99mal angekreuzt, zufrieden waren 633 der Befragten, nur 48 weniger oder 14 gar nicht zufrieden. Als Fehlinvestition sollte sich bei der Umfrageanalyse der Seniorenbewegungspark in der Bleichanlage erweisen, den lediglich je 26 häufig oder öfters benutzten, 664 von 927 gar nicht. Das kulturelle Angebot nahmen 124 der 1042 Einsender der Fragebögen 124 häufig, 223 öfters in Anspruch, 492 „ab und zu“ sowie 203 gar nicht.

"Gar nicht" hatte auch eine überwältigende Mehrheit bei den Angeboten von Rotem Kreuz, Seniorenrat, Caritas, AWO oder kirchlichen Einrichtungen angekreuzt, die ihnen auch nicht fehlten, wie diese Spalte vom Begleitdienst zu Veranstaltungen bis zur Wohnraumberatung keinerlei Bedarf auswies. Besser schnitten Frei- und Hallenbad sowie ausgeschildert Rad- und Wanderwege ab. Umweltbewusst nutzten die meisten Senioren Altmetall- und Altglasbehälter sowie den Wertstoffhof in der Kreisstadt.

Mit in die weitere kommunalpolitische Arbeit fließen Wünsche wie Übergangshilfen – insbesondere vom Festplatz-Parkplatz zum Friedhof - mehr innerstädtische Radwege mit der Anbindung an Ortsteile sowie haushaltsnahe Dienstleistungen ein, die Stadträtin Gareis mit den Nachbarschaftshilfen auf der Agenda hat. Während das Anrufsammeltaxi nicht auf Wochenenden und Abende ausgeweitet werden kann, erscheint die bessere Anpassung kultureller Angebote auf Senioren und Seniorenheime ebenso als ein lösbares Anliegen, wie die verbesserte Sauberkeit und Begehbarkeit der Gehwege.

Harald J. Munzinger