Zu wenige Kinder gehen auf das Gymnasium

SPD-Kommunalexperte möchte die Entscheidung der Eltern stärker einbinden - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Wie aus einem Übertrittsgutachten der SPD hervorgeht, besuchen weit weniger Kinder das Gymnasium als weiterführende Schule - obwohl deutlich mehr von ihnen dafür geeignet wären.

Eine unterdurchschnittliche Übertrittsquote im Landkreis machte der SPD-Landtagsabgeordnete Harry Scheuenstuhl aus. Foto: Harald Munziger



Wie der SPD-Kommunalexperte Harry Scheuenstuhl mitteilt, besuchen weit weniger Schülerinnen und Schüler das Gymnasium, als laut einem Übertrittsgutachten der Schulen geeignet wären. Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim würden sogar deutlich mehr Eltern das Gymnasium für ihre Kinder meiden, als im bayerischen Durchschnitt.

In der vierten Klasse entscheidet sich, auf welche Schule das Kind wechseln darf. Der Notendurchschnitt in den Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachkunde legt fest, auf welche Schule ein Kind wechseln kann. Mit einem Schnitt von bis zu 2,33 wird eine Empfehlung für das Gymnasium ausgesprochen, bis 2,66 für die Realschule. Scheuenstuhl: "Diese Übertrittsgutachten der Schule sind in Bayern bindend - eine Praxis, die in 14 von 16 Bundesländern anders gehandhabt wird". So kritisiert der SPD-Abgeordnete aus Wilhermsdorf weiter: "Studien aus Hessen und Bayern zeigen, dass eine detaillierte Beratung der Eltern einer Sortierung "von oben herab" vorzuziehen ist. Überlassen wir den Eltern die Entscheidung darüber, was für ihr Kind am besten ist!“

Sozial Schwächere werden benachteiligt

Scheuenstuhl erklärt weiter: "Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass Kinder aus bildungsfernen, sozial schwächeren Familien deutlich seltener eine Empfehlung für das Gymnasium erhalten als Kinder aus sozial starken Familien - und das bei gleichen Testergebnissen." Wie eine schriftliche Anfrage der SPD an die Staatsregierung nun ergeben habe, sei in Bayern zum Schuljahr 2016/17 bei 51,8 Prozent der betroffenen Kinder die Eignung für den Übertritt auf das Gymnasium festgestellt worden, bei 16,8 Prozent die Eignung für die Realschule und bei 31,8 Prozent die Eignung für die Hauptschule.

"Das Interessante dabei ist, dass sich von den 51,8 Prozent, die für das Gymnasium geeigneten sind, lediglich 39,3 Prozent letztlich tatsächlich für das Gymnasium entscheiden. Diese Differenz von 12,5 Prozentpunkten weist darauf hin, dass sich Kinder und Eltern offenbar im Zweifelsfall eher für die Realschule entscheiden.", so der SPD-Politiker. Denn die Übertrittsquoten auf Realschulen lägen deutlich über den Übertrittseignungen (Differenz von 11,8 Prozentpunkten).

Stressfaktor Schule

Im Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim entspricht nach Feststellung von MdL Scheuenstuhl die relative Verteilung der von den Schulen ausgesprochenen Übertrittseignungen etwa dem bayerischen Durchschnitt. Für das Gymnasium seien im Schuljahr 2016/17 51,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler geeignet gewesen, für die Realschule 17,8 Prozent und für die Mittelschule 30,6 Prozent. Auffällig sei jedoch, „dass im Landkreis deutlich weniger Kinder auf das Gymnasium gehen (33,1 Prozent), auch wenn sie dafür geeignet sind (51,6 Prozent). Die Differenz liegt hier bei 18,5 Prozentpunkten - ein Wert deutlich über dem bayerischen Durchschnitt.

Die Gründe für die Vermeidung des Gymnasiums seien nach den Ausführungen des SPD-Landtagsabgeordneten vielfältig. "Besonders der Stress für die Kinder und die gesamte Familie durch die bisherige achtjährige Gymnasialzeit wird als Grund genannt". Hier sollte die seit Jahren von der SPD-Landtagsfraktion geforderte Rückkehr und im April 2017 beschlossene Rückkehr in Bayern zum G9 die Entscheidung zum Übertritt ins Gymnasium erleichtern.

