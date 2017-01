Zum Jubiläum: Maler aus Kroatien eröffnet Kunstfestival 2017

Schon seit 40 Jahren bereichert Ausstellung die Kulturszene der Region - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Farbenfroh startet die Kunstkreis-"Galerie in der Sparkasse" in das "Kunstfestival 2017" zum Jubiläumsjahr. Seit 1977 bereichert sie die Kulturszene der Region. Schon vor 45 Jahren hat ein kleiner Künstlerkreis mit Ausstellungen in der Rathaus-Ehrenhalle begonnen.

Galeristin Gertraud Geißendörfer und Ruth Billmann vom Lipik-Komitee (v. r.) ordnen die Bilder des kroatischen Künstlers Vladimir Pauric für die Auftaktausstellung des Jubiläumsjahres 40 Jahre Kunstkreis-"Galerie in der Sparkasse". © Harald Munzinger



Das Anliegen von Gertraud Geißendörfer, Dr. Ottmar Fick, Rainer Funk und Elfriede Zehelein war es, mit dem 1972 gegründeten "Kunstkreis Neustadt a. d. Aisch, in einer Kleinstadt wie Neustadt, Kunst regelmäßig zu präsentieren, ohne Festlegung auf ein ideologisch oder weltanschaulich eingeengtes Programm".

Inzwischen haben nahezu 600 heimische und internationale, professionelle und Hobby-Künstler in Neustadt ihre Werke gezeigt. Dabei wurden auch kulturelle Brücken in die Partnerstädte geschlagen, wie dies zum Auftakt des "Kunstfestivals 2017" erneut geschieht. Den macht Vladimir Pauric aus der Partnerstadt Lipik in Kroatien.

Er zeigt in der 338. Kunstkreis-"Galerie in der Sparkasse" zu seinem 80. Geburtstag (2016) mit einer Auswahl von über 40 Bildern ein ausdruckstarkes und farbenfrohes Portrait seiner Heimat. Pauric gilt als ein typischer Vertreter der "naiven kroatischen Malerei", die Einflüsse auf die internationale Kunstszene hatte.

So finden sich naive Reflektionen ihrer Umwelt, die ihre Wurzeln in der barocken Malerei haben, bei Picasso oder Vivin, der zusammen Henri Rousseau, Camille Bombois, André Bauchant und Séraphine Louis als "Maler des heiligen Herzens" und als Klassiker der Naiven Malerei aus Frankreich gilt, wie Kunstexpertin Gertraud Geißendörfer die Bedeutung dieser Stilrichtung betont.

Der in Lipik lebende Vladmir Pauric hat sich der naiven Malerei – im Kritikerurteil zwischen primitiver und Urkunst -1960 verschrieben, als der heutige Rentner mit der Malerei begann. Mit ihr sollte er nicht nur landesweite Beachtung finden, wie es über 30 Einzel- und Kollektivausstellungen in Kroatien und auch Deutschland belegen, seine Bilder in namhaften Galerien und international renommierten Museum von Hlebine zu sehen sind.

Sie werden der "Schule von Hlebine" zugeordnet, sind von einem "sehr starken künstlerischen Ausdruck" geprägt, wie sie der Diplomlehrer Damir Marcetic in einem Portrait von Vladimir Pauric als "Kunstwerke von besonderem Wert" beschrieb. Kroatien könne sich glücklich schätzen und stolz auf einen solchen Künstler sein, ist in seinem Bericht über Paurics "aufrichtige Malerei" zu lesen.

Spontane Aufrichtigkeit

Auf seinen Bildern, mit denen er schon einmal in Neustadt viel Beachtung gefunden hatte, gebe es "keine falschen Werte", sie atmeten "eine spontane Aufrichtigkeit, romantische Atmosphäre, gefühlvolle Thematik und Subjektivität". Zur lyrischen Idealisierung des Lebens auf dem Lande – in Paurics Landschafts-, Tier- und Ortsbildern sowie Portraits seiner Landsleute – kämen die "besonders ausdrucksvollen und originellen Farbwirkungen, die Metaphorik und charakteristischen Motive", so Marcetic. Er würdigt neben dem großen künstlerischen Talent von Vladimir Pauric dessen Tapferkeit: "Mut ist wirklich notwendig, wenn jemand heutzutage versucht, aufrichtig, ehrlich, gerecht und bescheiden zu sein."

Bei der "Dreikönigs-Vernissage" wird Walter Billmann den Künstler aus der Partnerstadt Lipik vorstellen, zu der ein Komitee seit Jahrzehnten enge Kontakte und den kulturellen Austausch pflegt und die Region in schweren Zeiten des Bürgerkrieges mit Hilfskonvois unterstützt hatte. Dass die einfachen Menschen in seiner slawonischen Heimat, trotz vieler Probleme und Unannehmlichkeiten ihre Lebensfreude nicht verloren haben, ist die Botschaft von Vladimir Pauric, der auch sein eigenes schweres Schicksal mit eben dieser Lebensfreude "übermalt".

Eine Jazzband der Musikschule im Landkreis wird den musikalischen Rahmen gestalten und Sparkassendirektor Gunther Frautz als Gastgeber würdigen, dass die "Galerie in der Sparkasse" unter der ebenso sachkundigen wie unermüdlichen "Federführung" von Gertraud Geißendörfer in 40 Jahren zu einem festen Bestandteil der Kulturregion geworden ist.

Dies belegen in Ausstellungsvitrinen die Plakate aus den vier Jahrzehnten mit weit über 300 Ausstellungen. Die 340. werden im Mai und Juni die Gründungsmitglieder des Kunstkreises Dr. Ottmar Fick, Rainer Funk und Gertraud Geißendörfer gestalten, der 2006 verstorbenen Elfriede Zehelein das ehrende Gedenken bewahrt und als Jubiläumsgast Dona Mei aus Florenz dabei sein: Ein erneuter Brückenschlag in die Toskana mit der Partnerstadt Montespertoli.

Im März und April wird Brigitte Fleischmann Malerei unter dem Motto "Sieh – die bunte Vielfalt des Lebens" ausstellen, es im Juli und August bei Barbara "Drunter und drüber" gehen, in den folgenden zwei Monaten der Neustädter Künstler und Kunsterzieher (in Kulmbach) Andreas Schobert mit seinen Arbeiten mit künstlichem Rost "Ge-schichten" vermitteln und die Nürnberger Künstler Roland Becker und Petani mit "Stationen des Schaffens" das "Kunstfestival 2017" beschließen.

