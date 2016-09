Zum letzten Mal: Karpfenkönigin weckt Lust auf Fisch

Für Katrin Uano rückt der Abschied näher - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Nach sechs ereignisreichen Jahren wird Karpfenkönigin Katrin I. am 30. September die Krone einer Nachfolgerin aufsetzen. Zum letzten Mal eröffnete sie den Neustädter KarpfenMarktPlatz mit und erfuhr dabei hohe Anerkennung für ein mit viel Herzblut ausgeübtes Amt.

MdL Hans Herold, Karpfenkönigin Katrin I., Bürgermeister Klaus Meier, Fischerei-Ehrenpräsident Fritz Loscher-Frühwald und MdL Harry Scheuenstuhl (v. r.) eröffneten den 14. KarpfenMarktPlatz. Foto: Harald Munzinger



Erster Bürgermeister Klaus Meier nutzte den Anlass, vor stattlicher Gästekulisse Katrin Uano für ein "ungeheures Engagement" zu danken, mit dem sie sechs Jahre lang "den Aischgründer Karpfen und mit ihm die ganze Region bestens repräsentiert" und dabei "außerordentlich viel geleistet" habe. Dies sollten nicht nur die rund 270 absolvierten Termin eindrucksvoll dokumentieren, wie der Bürgermeister unter anderem auf die Messewerbung verwies.

Sie sei bei vielfältigen Gelegenheit immer präsent gewesen und habe mit ihrem "Charme sowie umfangreichen fundierten Fachwissen ihr Amt bestens ausgefüllt", zunächst zwei Jahre als Neustädter Karpfenprinzessin und dann vom ehemaligem Höchstädter Landrat Irlinger als Aischgründer Karpfenkönigin geadelt. Meier stattete den Dank mit einer Blume und einem Präsent ab.

Dem schloss sich der Landtagsabgeordnete Hans Herold auch als stellvertretender Landrat an, würdigte Katrin Uano als eine großartige Repräsentantin für den Landkreis und die gesamte Region. MdL Harry Scheuenstuhl sowie der Ehrenpräsident des Fischereiverbandes Mittelfranken, Fritz Loscher-Frühwald, sprachen Katrin Uano die Anerkennung für Wirken als Botschafterin des Aischgründer Karpfens und der Region aus. Bei der Eröffnung der Aischgründer Karpfenschmeckerwochen hatte Landrat Helmut Weiß "Ihrer Hoheit" die Wertschätzung ausgesprochen. Dabei hatte sie mit stehenden Ovationen einen sehr bewegenden Moment erfahren.

Zeitintensives Hobby und doch viel Spaß

Als sie beim Herbstfest 2010 zur Neustädter Karpfenprinzessin gewählt worden sei, habe sie nicht gewusst, was auf sie zukommen würde. Auch wenn dies sich zu einem sehr zeitintensiven Hobby entwickelt habe, habe es ihr "sehr viel Spaß gemacht, den Aischgründer und mit ihm die Region in die Welt hinauszutragen", erklärte Katrin Uano, die als letzte Amtshandlung in der Heimatstadt beim Herbstfest die Loskarpfen aus dem Neptunbrunnen angeln wird.

Bilderstrecke zum Thema Kulinarische Schmankerln beim KarpfenMarktPlatz In Neustadt an der Aisch Die regionalen Produkte rücken die Kreisstadt mit ihren schon traditionellen ThemenMarktPlätzen immer wieder auf attraktive Weise in den Fokus und sorgen damit zugleich für eine Belebung der Innenstadt. Die war nach Spargel, Honig und Wein auch beim 14. KarpfenMarktPlatz ein Anziehungspunkt für viele Gäste, die sich zum Auftakt der Saison des "Aischgründers" an den Aktionsständen wie von der Marktplatz-Gastronomie kulinarisch verwöhnen ließen.



"Der Karpfen wird mich sicher mein Leben lang nicht mehr loslassen" meinte die angehende Lehrerin, für die sich das Amt der Karpfenkönigin "mit sehr vielen schönen Begegnungen verbunden" hatte. In bester Erinnerung werden ihr nach eigenen Schilderung die verschiedenen Messebesuche – insbesondere die Grüne Woche in Berlin - der Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten in der Münchner Residenz oder der Tag der offenen Tür im Bundeslandwirtschaftsministerium bleiben, in dem sie die einzige Fischregion im Binnenland repräsentierte. Auch die Eröffnung der Nürnberger Fischtage, einige bayerische oder mittelfränkische Saisoneröffnungen sowie -abschlüsse zählen zu den Höhepunkten in den sechs Amtsjahren oder ein Liveauftritt mit weiteren Produktköniginnen im ARD-Magazin "Immer wieder Sonntags".

Auch wenn man aufhören solle, wenn es am schönsten ist, fällt Katrin Uano der Abschied von einem liebgewordenen Amt schwer, wie sie es beim Dank für vielfältige Unterstützung erkennen ließ, die sie in erster Linie von ihrer Mutter als Terminmanagerin und stete Begleiterin erfahren hatte. Der Tränchen, die dabei flossen, musste sie sich nach den Worten von Bürgermeister Klaus Meier nicht schämen, zeigten sie doch, mit welcher Leidenschaft Katrin Uano ihre Aischgründer Regentschaft ausgeübt hatte.

Die Nachfolgerin wird aus dem Höchstädter Raum kommen, in dem man sich freut, dass sich der Nachbar Neustadt für Bewerbungen "nicht wirklich stark gemacht" hatte. Zwei liegen nach derzeitiger Kenntnis vor, über die bis zum 30. September entschieden werden wird, um dann in Höchstadt den Amtswechsel zu vollziehen. Auch dort wird Katrin Uano viel Anerkennung erfahren, die sich in die sehr gute Entwicklung des Karpfenlandes Aischgrund mit Empathie eingebracht hatte.



Harald J. Munzinger