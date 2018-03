Zum Projektaustausch: Landfrauen laden zum Stammtisch

Besprechung des Winterprogramms - Mehrere Veranstaltungen geplant - vor 4 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Zum Austausch über das vergangene Winterprogramm und zu neuen Anregungen für Veranstaltungen im Winterhalbjahr 2018/19 hat Kreisbäuerin Renate Ixmeier die ehrenamtlichen Ortsbäuerinnen, Stellvertreterinnen und Beirätinnen eingeladen.

Mit ihren Vorstandsmitgliedern lädt Kreisbäuerin Renate Ixmeier zu einer Reihe von Stammtischen mit Impulsen für die Landfrauenarbeit ein. © Harald Munzinger



Gelegenheit zum Gedankenaustausch bieten den Ortsbäuerinnen im BBV-Kreisverband Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wiederum eine Reihe von regionalen Stammtischen. Der erste findet am Donnerstag, 12. April, im Gasthaus "Tannenhof" in Markt Taschendorf mit Vorstandsmitglied Bianca Jaeckel statt.

Am Dienstag, 17. April, wird 2018 in Herbolzheim mit Vorstandsmitglied Sonja Kretschmer in den Herbolzheimer "Grünen Baum" eingeladen und am Donnerstag, 19. April, blicken in der "Grünen Au" in Hechelbach Kreisbäuerin Renate Ixmeier und ihre Stellvertreterin Petra Vicedom auf das Winterprogramm zurück und freuen sich über neue Impulse für die Landfrauenarbeit.

Mit den Ortsbäuerinnen aus dem östlichen Landkreis trifft sich Vorstandsmitglied Miriam Weghorn am Montag, 23. April, in Emskirchen im Gasthaus "Zum Erlengründlein". Am Mittwoch, 2. Mai, freut sich im Burgbernheimer "Goldenen Engel" Vorstandsmitglied Katharina Döppert-Fenner auf einen regen Gedankenaustausch. Weiter geht es am Dienstag, 8. Mai, in Gollhofen mit Vorstandsmitglied Petra Trabert im Gasthaus "Stern". Ein weiterer Stammtisch im Gutenstettener "Radlertreff" wird noch bekannt gegeben. Die Stammtische beginnen jeweils um 20 Uhr.

nb