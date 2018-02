Zwei Ipsheimerinnen bei der Wahl zur Frankenwein-Königin

Beide waren schon Ipsheimer Weinköniginnen - vor 4 Stunden

IPSHEIM - Wenn am 23. März im Würzburger Vogel Convention Center die 63. Fränkische Weinkönigin gewählt wird, bewerben sich Julia Heindel und Sina Kopp um die Krone.

Ipsheims Weinkönigin Daniela Schuster(Mitte) drückt Sina Kopp (l.) und Julia Heindel am 23. März ganz fest die Daumen. Kommt der Titel Fränkische Weinkönigin nach 20 Jahren wieder einmal nach Ipsheim? © Harald Munzinger



Ipsheims Weinkönigin Daniela Schuster(Mitte) drückt Sina Kopp (l.) und Julia Heindel am 23. März ganz fest die Daumen. Kommt der Titel Fränkische Weinkönigin nach 20 Jahren wieder einmal nach Ipsheim? Foto: Harald Munzinger



Über die Siegerin unter den insgesamt sechs Bewerberinnen entscheidet eine Jury aus rund 60 Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien sowie 40 aus dem Weinbau. Mit dabei ist Landrat Helmut Weiß, der sicher ist, dass der Titel diesmal nach Ipsheim mit der doppelten Chance geht.

Es wäre ja auch wirklich mal wieder an der Zeit, meint man nicht nur im Vorstand des Ipsheimer Weinbauvereins, in dem am 23. März alle Daumen für Julia und Sina gedrückt sind. Schließlich gab es in der langen Geschichte der Frankenwein-Königinnen mit Martina Riedel erst eine aus Ipsheim (Weimersheim) – unterfränkische Winzerorte hatten schon bis fünf – und die hatte 1997/98 den ersten Titel nach Mittelfranken geholt. Erst 2015/16 war dies wieder Kristin Langmann aus Bullenheim gelungen.

Gleich zwei Chancen

Dass mit Julia Heindel und Sina Kopp diesmal gleich zwei Kandidatinnen aus Mittelfranken und dazu auch aus dem gleichen Ort kommen, ist nach den Statuten des fränkischen Weinbauverbandes zulässig hat mit zwei Kandidatinnen aus Landkreis Würzburg eine Parallele. Aus dem bewerben sich Marina Prust aus Obereisenheim und Klara Zehnder aus Randersacker um die Franken-Krone. Nach der greifen zudem aus dem Landkreis Kitzingen Magdalena Bauer aus Hüttenheim und Sophia Kron aus Karlstadt-Stetten im Main-Spessart-Kreis.

Intensive Vorbereitung auf die Wahl

Beide Kandidatinnen aus Ipsheim bereiten sich intensiv auf die Erfüllung des Traumes hin, von der amtierenden Fränkischen Weinkönigin Silena Werner die Krone zu übernehmen. Die 23-jährige Industriekauffrau und Marketingfachwirtin Sina Kopp geht dies nach eigener Schilderung „total motiviert“ mit einem Weincoach an und vertieft sich in die Philosophien der Winzer. Julia Heindel, ebenfalls 23-jährige Winzerin mit dem Studium Weinbau und Önologie erschließt sich Weinfranken mit dem Besuch auch kleiner, weniger bekannter Winzerorte und bringt profundes Fachwissen ein.

Sport und Kochen verbindet

Neben dem zum Beruf gewordenen Hobby Wein treibt Julia Heindel Sport, liebt Musik, kocht ebenso gerne wie sie die Natur genießt. Sina Kopp teilt als Übungsleiterin beim Kinderturnen mit ihr die Freude am Sport und auch am Kochen (mit Freunden), Zudem macht ihr die Arbeit im Weinbauverein Spaß, in dessen Beirat sie kürzlich gewählt wurde.

Noch während ihrer Amtszeit - Franken stellt hier eine Besonderheit dar - nimmt die Fränkische Weinkönigin zusammen mit den Königinnen der übrigen zwölf deutschen Weinbaugebiete an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teil. Auch da hat Franken noch einen Nachholdbedarf. Letztmals war 2008 die Fränkische Weinkönigin Marlies Dumbsky aus Volkach zur Deutschen Weinkönigin gewählt worden. Die Ipsheimer Weinkönigin Daniela Schuster drückt beiden Kandidatinnen die Daumen.

Harald J. Munzinger