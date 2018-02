Zwei Menschen sterben bei Unfall mit Quad in Dachsbach

DACHSBACH - Am frühen Mittwochabend kam es in Dachsbach (Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einem folgenschweren Unfall zwischen einem Auto und einem Quad. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben.

Am frühen Mittwochabend prallte auf der B 470 ein Pkw mit einem Quad zusammen. Die beiden Fahrer des kleinen Kraftfahrzeuges verstarben noch am Unfallort. © NEWS5 / Schmelzer



Um kurz nach 18 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Ford Focus die Bundesstraße 470 Richtung Demantsfürth. Auf Höhe der Einmündung des Traishöchstädter Weg fuhr laut Polizei ein mit zwei Menschen besetztes Quad auf die B 470 auf und wurde von dem Auto frontal erfasst. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen kamen der Quadfahrer und dessen Begleitung ums Leben.

Der Fahrer des Ford sowie sein 34-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen und dem Verdacht eines Halswirbelschleudertraumas vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die B 470 wurde zur Unfallaufnahme der Polizei in beide Richtungen gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

