Neustadt bei Coburg: Brand in Dachgeschosswohnung

Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen - vor 59 Minuten

NEUSTADT BEI COBURG - Am frühen Freitagmorgen mussten Bewohner eines Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen mitten in der Nacht überstürzt verlassen. Dicker Qualm drang aus dem Dachgeschoss. Der entstandene Sachschaden ist hoch.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort konnten den Rauch sofort in der Dachgeschosswohnung loklisieren. Foto: NEWS5 / Ittig



Am Freitag in den frühen Morgenstunden gegen 4.20 Uhr ist eine Meldung über starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus bei den Einsatzkräften eingegangen. Der Qualm schlug aus der Dachgeschosswohnung des Hauses in der Augustastraße, teilte die Polizei mit. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig nach draußen retten, während mehrere örtliche Feuerwehren zu löschen begannen.

Zwei Bewohner wurden leicht verletzt. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen. Derzeit wird der Sachschaden auf rund 60.000 Euro geschätzt. Der Rettungsdienst betreut die Bewohner des Hauses und hat sie in einer Notunterkunft untergebracht.

