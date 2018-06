Nichts wie raus! Das Super-Sommer-Wochenende startet

Jede Menge Sonne am Samstag und Sonntag - Zahlreiche Events in der Region - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - So lässt es sich ins Wochenende starten: Ab Feitag steigen die Temperaturen. Bei 27 Grad und wolkenlosem Himmel finden auch noch zahlreiche Groß-Events in der Region statt.

Nichts wie ab ins Freibad: Am Samstag ist das die perfekte Wahl.

Der Freitag startete trüb. Doch laut wetter.com klettert das Thermometer im Laufe des Nachmittags auf bis 26 Grad. Dabei wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Am Abend ist es angenehm warm bei 21 bis 25 Grad.

Noch einen Tick sommerlicher geht es am Samstag weiter. Der Wetterdienst von nordbayern.de rechnet mit bis zu 27 Grad. Die Sonne strahlt bei wolkenlosem Himmel den ganzen Tag lang. Beste Aussichten also für ein Super-Sommer-Wochenende. Wir haben einige Tipps für Sie parat:

Die kommenden Tage stehen voll und ganz im Zeichen des Sports. Der Triathlon in Roth zieht die Massen an. Auf dem Hauptmarkt duellieren sich renommierte Volleyballer*innen. Außerdem tragen Frankens Nachwuchskicker das Finale des Streetsoccer Cups auf dem Kornmarkt aus. Außerdem hätten wir jede Menge Literatur sowie das Container Love Festival am Hafen im Angebot.