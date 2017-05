Nichts wie raus: Die Sonne gibt am Samstag alles

Regen eher unwahrscheinlich - Dienstag: Bis zu 24 Grad erwartet - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Noch am Abend fegten Windböen über die Region, doch am Samstagmorgen scheint schon wieder alles vergessen: Die Temperaturen klettern an diesem Wochenende zwar nicht über die 20 Grad Marke - schön wird es aber dennoch.

Das sind doch tolle Aussichten: Am Wochenende strahlt die Sonne über der Region. © dpa



Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab, vereinzelt sind dabei Schauer möglich, glaubt der fränkische Wetterochs. wetter.com ist da schon optimistischer: Bis zu neun Sonnenstunden erwarten Sonnenanbeter am Samstag. Die Temperaturen steigen dabei auf maximal 19 Grad. Der Wind weht schwach und dreht von West auf Nord.

Der Sonntag zeigt sich wettertechnisch dem Vortag sehr ähnlich. Bei ebenfalls bis zu 19 Grad ist es wechselhaft. Rund 6 Stunden Sonnen prophezeit wetter.com. Regen ist auch an diesem Tag eher unwahrscheinlich.

Falls noch jemand Inspiration für die freien Tage braucht, helfen wir gerne mit unseren Wochenendtipps aus:

Der Start in die neue Woche kommt dann wieder sommerlich daher: Am Montag zeigt sich die Sonne immer mal wieder zwischen den Wolken. Die Temperaturen erreichen 22 bis 23 Grad.

Endlich hält die Schön-Wetter-Phase mal länger als nur wenige Tage: Auch die kommenden Tage zeigen sich von ihrer besten Seite. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf bis zu 24 Grad - sieben Stunden Sonne sollten drin sein. Der Mittwoch wird bei rund 21 Grad zwar etwas kühler, bleibt aber ebenfalls sonnig.