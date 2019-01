Niedliche Winterbilder: So süß tollen Hunde im Schnee

User haben uns die schönsten Bilder ihrer Vierbeiner zugeschickt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wenn der Winter in der Region Einzug hält, heißt es für die Dalmatiner, Dackel und Co. raus in den Schnee, toben und durchdrehen. Von der tierischen Schneeballschlacht bis zum gemütlichen Winterspaziergang durch Wald und Wiesen - unsere Nutzer haben ihre Hunde voll in Aktion fotografiert und uns die niedlichsten und lustigsten Bilder zukommen lassen.

Bilderstrecke zum Thema Winterfreuden auf vier Pfoten: Wenn Hunde im Schnee toben Endlich liegt wieder Schnee in der Region - Für viele Hunde gibt's kaum Schöneres als die weiße Pracht. Springen, Schneeballschlacht und Schnauzen in den weißen Puder stecken, heißt die kalte Jahreszeit für die Vierbeiner. Das Glück muss natürlich festgehalten und geteilt werden. Hier kommen die schönsten, winterlichen Hundebilder unserer Nutzer!



jm