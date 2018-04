NN-Wanderreporter: Florians spontaner Kletterkurs

Florian Rußler wanderte von Schnaittach nach Egloffstein - vor 1 Stunde

BETZENSTEIN - Sechs Wochen lang waren Reporter in der Region auf der Suche nach spannenden Menschen und Geschichten, hier schildern sie ganz besondere Erlebnisse. Florian Rußler hat auf seiner Reise einen langjährigen Klettersportler getroffen.

Florian bei seinem spontanen Kletterkurs bei Cristian Lang. © Florian Rußler



Die besten Geschichten sind oft jene, die spontan entstehen. In Stierberg bei Betzenstein komme ich mit Christian Lang und seiner Familie zufällig ins Gespräch. Die Allgäuer machen Kletterurlaub in Oberfranken. Mit ihrem Wohnwagen steuern sie regelmäßig in den Sommerferien den Campingplatz der Pension Fischer an. Meist bleiben sie nur ein paar Nächte, bevor sie weiter in Richtung Frankreich ziehen, so auch in diesem Jahr.

"Hier gibt es so viele tolle Felsen zum Bouldern und Klettern. Von so einer Vielfalt können wir im Allgäu nur träumen", erzählt Christian. Der 51-Jährige klettert seit 35 Jahren und kennt alle Handgriffe des Klettersports. "Der perfekte Mann, um mir spontan einen Kurs an der Übungswand zu geben."

