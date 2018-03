NN-Wanderreporter: Matthias auf der MS Altmühlsee

Matthias Kronau wanderte von Muhr am See nach Gunzenhausen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Im Sommer 2017 waren die Reporter der Nürnberger Nachrichten sechs Wochen lang in der Region auf der Suche nach spannenden Menschen und Geschichten unterwegs. Mitgebracht haben sie jede Menge persönlicher Erlebnisse. Das Highlight für Matthias Kronau war die Rundfahrt auf dem "unsinkbaren Schiff".

Auf dem Altmühlsee spendiert mir Kapitän Herbert Gutmann aus Laubenzedel eine abendliche Rundfahrt. Es ist schon dunkel, ich darf das Steuerrad halten, und er spielt auf dem Akkordeon "Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord" vor.

Nach einem heißen Wandertag fast surreal. Gutmann verrät mir auch ein geradezu sensationelles Geheimnis. "Die MS Altmühlsee ist das einzig unsinkbare Schiff im gesamten europäischen Gewässerraum." Das liege daran, dass der Altmühlsee nur 2,50 Meter tief ist, das Schiff aber sechs Meter hoch. Im Brustton der Überzeugung sagt Gutmann, der seit 1995 unfallfrei auf dem See schippert: "Wenn man am Oberdeck sitzt, dann merkt man gar nicht, dass man schon ertrunken ist."

