Noch einmal schwitzen: Über 30 Grad am Donnerstag

Doch schon am Nachmittag steigt das Schauer- und Gewitterrisiko an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag wird's nochmal heiß - vielleicht zum letzten Mal? Das könnte man meinen, angesichts der herbstlichen Vorhersage für die nächsten Tage. Wer will, sollte also die letzten hochsommerlichen Stunden in vollen Zügen genießen, alle anderen können sich ab Freitag auf Abkühlung von oben freuen.

Hitze Foto: dpa