Noch mehr Schnee: Franken und die Region bleibt weiß

Die Temperaturen sinken in den nächsten Tagen weiter - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Schnee, soweit das Auge reicht - auch wenn in manchen Regionen nichts davon liegen bleibt. Den ganzen Donnerstag über sollen die weißen Flocken weiterhin vom Himmel fallen. Auch die nächsten Tage versprechen mit einer Maximaltemperatur von 2 Grad winterlich und verschneit zu werden.

