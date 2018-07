NSU: Beate Zschäpe wegen zehnfachen Mordes verurteilt

43-Jährige war maßgeblich an den Taten des NSU beteiligt - vor 6 Minuten

MÜNCHEN - Lebenslang für Beate Zschäpe. Die Münchener Richter haben 43-Jährige soeben der Mittäterschaft an allen Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrunds für schuldig befunden. Sie gilt damit als Mörderin und Terroristin.

Nach fünf Jahren Verhandlungsdauer fiel am Mittwoch das Urteil: Beate Zschäpe wird wegen Mittäterschaft im NSU-Prozess verurteilt. © AFP/CHRISTOF STACHE



Nach fünf Jahren Verhandlungsdauer fiel am Mittwoch das Urteil: Beate Zschäpe wird wegen Mittäterschaft im NSU-Prozess verurteilt. Foto: AFP/CHRISTOF STACHE



Zschäpe steht seit mehr als fünf Jahren vor dem Staatsschutzsenat des Münchener Landgerichts. Die Bundesanwaltschaft war überzeugt davon, dass sie die Ceska-Mordserie nicht nur befürwortet, sondern auch maßgeblich unterstützt hat. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos hatten zwischen September 2000 und und April 2006 neun Geschäftsleute türkischer und griechischer Abstammung mit einer Pistole vom Typ Ceska 83 an ihren Arbeitsstätten ermordet. Im April 2007 erschossen sie außerdem eine 22-jährige Polizistin. Danach brach die Mordserie ab.

Die Ereignisse des letzten Prozesstags finden Sie unserem Live-Blog!

Schon in ihrer Anklageschrift und später nochmals in ihren Plädoyers hatten die Vertreter der Bundesanwaltschaft argumentiert, Zschäpe habe mit ihrem Verhalten dafür gesorgt, dass Böhnhardt und Mundlos nicht nur eine sichere Unterkunft finden, sondern auch ihre Mordserie ungestört organisieren und durchführen konnten. Zschäpe hatte die Tarnung der drei vor den Nachbarn aufrecht erhalten mit diversen Alias-Namen und die gesamte Logistik übernommen bis hin zur Verwaltung des Geldes.

Das reicht für einen Schuldspruch als Mittäterin. Da Zschäpe an keinem einzigen der Tatorte auch nur gesichtet worden ist, musste das Gericht in einem aufwendigen und zeitraubenden Verfahren alle Indizien prüfen, die für und gegen ihre maßgebliche Rolle sprechen. Am Ende wogen offensichtlich die Fakten für eine Mittäterschaft deutlich schwerer.

Bilderstrecke zum Thema Die kaltblütigen Morde des NSU: Eine Chronologie Jahrelang hielten die Rechtsterroristen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt das Land in Atem. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen auf das Konto der beiden männlichen Täter etliche Bankraube, Attentate und zehn Morde gehen. Wir erinnern an die Opfer und Verletzten.



Zschäpe ist damit auch mitverantwortlich für mehr als ein Dutzend Raubüberfälle und für drei Sprengstoffanschläge, zwei in Köln, einer in Nürnberg. Den Nürnberger Anschlag hatte erst im Prozess der Mitangeklagte Carsten S. aufgedeckt. Die Bundesanwaltschaft ermittelte den Fall letztlich nicht mehr aus, da die bereits angeklagten Morde und Sprengstoffanschläge ausreichend waren.

Neben Zschäpe saßen vier weitere NSU-Unterstützer auf der Anklagebank. Gegen sie verhängte das Gericht Gefängnisstrafen. Drei der zehn Tatorte liegen in Nürnberg, zwei in München. Deshalb war der Münchener Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht für das Verfahren zuständig. Der Prozess zog sich über 437 Verhandlungstage mit mehr als 650 Zeugen, Gutachtern und Sachverständigen.

re