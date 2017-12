Von weich- bis festkochend: Im Hofladen des Biolandhofs Weller im Erlanger Stadtteil Büchenbach gab es am Donnerstag ein Kartoffel-Probeessen. Manfred und Jutta Weller bedienten die Gäste und erklärten und prahlten mit allerlei Fachwissen über die bunten Knollen.

In Zapfendorf (Landkreis Bamberg) ging beim Versuch, Benzin von einem BMW in einen anderen Wagen umzupumpen, etwas schief. Das Fahrzeug fing daraufhin Feuer und brannte ab. Der Wagenhalter verletzte sich bei dem Vorfall am Donnerstag leicht.