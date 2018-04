1,4 Millionen zu viel? Debatte um Nürnberger Fahrradparkhaus

NÜRNBERG - Nürnberg bekommt 2019 ein Fahrradparkhaus - schön und gut. Doch was wird es kosten, dort seinen Drahtesel zu verstauen? Und ist ein Unterschlupf für 348 Räder tatsächlich 1,4 Millionen wert? Darüber entbrennt jetzt eine muntere Debatte.

Nach der offiziellen Ankündigung des Fahrradparkhauses für Nürnberg sehen noch nicht alle Bürger den Mehrwert dahinter. © Stadt Nürnberg/Arichtekturbüro SRAP



User fragen sich, warum sie für das Unterstellen ihres Fahrrades hinter dem Hauptbahnhof künftig Geld bezahlen sollten. Schließlich gebe es Straßenlaternen. Kostenlos. Und dass die Stadt für "ein Dach mit Stangen" 1,4 Millionen Euro ausgibt - wenn alles klappt mit Zuschüssen gegenfinanziert - leuchtet nicht jedem ein.

Der städtische Fahrradbeauftragte Hugo Walser findet die Diskussionen "seltsam". Jeder könne sein Rad doch abstellen, wo er will. Was aber nichts daran ändere, dass in Nürnberg sogar Bedarf für ein Fahrradparkhaus mit 900 Plätzen bestehe. Zählungen der abgestellten Räder vor und hinter dem Hauptbahnhof hätten das gezeigt. Zwei Drittel werden freilich auf der Nordseite und nicht am Südausgang abgestellt. Das Fahrradparkhaus stehe auf dem Nelson-Mandela-Platz also nicht ideal. Aber an der Nachfrage grundsätzlich zu zweifeln, macht für Walser keinen Sinn.

70 Euro für das ganze Jahr

Wer sein Rad in dem neuen Parkhaus einen Tag lang unterstellen möchte, muss voraussichtlich 70 Cent bezahlen, um mit einer Karte das elektronisch gesteuerte Drehkreuz in Gang setzen und den Drahtesel auf einen Stellplatz bugsieren zu können. Die Parkhausgebühr für einen Monat wird wohl bei sieben Euro liegen, für die Jahresnutzung könnten 70 Euro fällig werden. "Wir orientieren uns an den durchschnittlichen Nutzungsgebühren anderer Radparkhäuser", sagt Walser. Noch ist offen, wer die Anlage betreibt, Mitte 2019 soll sie fertig sein.

Walser ist sicher, dass Pendler, die mit der Bahn nach Nürnberg reisen und sich hier per Zweirad fortbewegen wollen oder solche, die mit dem Rad zum Hauptbahnhof fahren, um per Zug weiter zur Arbeitsstelle zu gelangen, den Service schätzen. Schließlich stehe das Rad im Parkhaus trocken und eine Videoüberwachung schrecke Diebe ab.

Dass es Städte wie Bamberg gibt, in denen das Fahrradparkhaus eher so lala benutzt wird, weiß er. In Bamberg liege das daran, dass es auf der falschen Seite des Bahnhofs gebaut worden sei. Der Durchstich des Osttunnels und der Umbau des Nelson-Mandela-Platzes werden aber dafür sorgen, dass das Parkhaus auch auf der ungeliebten Südseite des Bahnhofs gut ankommt, hofft Walser.

Ute Möller E-Mail