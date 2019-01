1. Januar 1969: Viel Lärm um einen guten Start

Die Neujahrsnacht ohne Zwischenfälle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Den Beginn des neuen Jahres 1969 erlebten die Nürnberger ruhig und besinnlich. Das dumpfe Läuten der Glocken wurde in der Silvesternacht vom Krachen und Heulen der explodierenden Kanonenschläge und Raketen übertönt, die in einem brillanten Feuerwerk die winterlich verschneite Stadt romantisch erleuchteten. Während am Silvesterabend die Jahresschlußgottesdienste in den Kirchen stark besucht waren, zogen es die meisten Nürnberger vor, den Jahreswechsel gesellig und fröhlich in den festlich geschmückten Wohnungen im Kreise der Familie und der Freunde zu verbringen..

Hohe, bizarre und doch schön geschwungene Lichtkaskaden zeichnen sich über dem Mitternachtshimmel ab – wie hier von einer Dachterrasse eines Hochhauses in der Äußeren Bayreuther Straße. Es knallt und kracht an allen Stellen. © Ranke



Hohe, bizarre und doch schön geschwungene Lichtkaskaden zeichnen sich über dem Mitternachtshimmel ab – wie hier von einer Dachterrasse eines Hochhauses in der Äußeren Bayreuther Straße. Es knallt und kracht an allen Stellen. Foto: Ranke



Die starken Schneefälle, die am späten Silvesterabend die Stadt erneut mit einem „weißen Gewand“ überzogen, bewirkten offensichtlich, daß die Straßen in der Innenstadt um die Mitternachtsstunde nur schwach belebt waren. Bereits am Nachmittag verebbte Iangsam der Verkehr in der Innenstadt. Nur noch verhältnismäßig wenig Leute stapften beladen mit Einkäufen durch den Schnee. Zahlreiche Autofahrer ließen ihre Wagen in der Garage stehen und benützten schon am Nachmittag die Kraftdroschken. Das Krachen vereinzelter Feuerwerkskörper kündigte den Abend an.

Die Innenstadt war schwach besucht: eine Gruppe Leute erfreut beim Abbrennen der Raketen. © Ranke



Die Innenstadt war schwach besucht: eine Gruppe Leute erfreut beim Abbrennen der Raketen. Foto: Ranke



In den Lokalen erwarteten die Gäste zahlreiche Silvesterüberraschungen. Denn die Wirte hatten sich für das erhoffte „große“ Geschäft etwas einfallen lassen. Doch vielfach wurde die Rechnung ohne den Gast gemacht. Wenn auch, wie allgemein zu hören war, das Geschäft besser als im Vorjahr gewesen sein soll, so reiften offensichtlich längst nicht alle gastronomischen „Blütenträume“. „Keine besonderen Vorkommnisse“ melden Polizei, Feuerwehr und Sanitäter für den Jahreswechsel 1968/69.

Silvesterfeuerwerk über Nürnberg © Ranke



Silvesterfeuerwerk über Nürnberg Foto: Ranke



Die Männer, die in der Silvesternacht Dienst hatten, haben dies gestern mit Erleichterung vermerkt, denn meist sind es betrübliche Ereignisse, die ihr Eingreifen erfordern.

Vielleicht war es der Schnee, der die Amateurfeuerwerker zu äußerster Vorsicht mahnte und den Mut zum Risiko bei den Kraftfahrern dämpfte. Der Polizei wurden jedenfalls keine Verletzungen durch Sprengkörper bekannt. Sie mußte auch nicht bei Schlägereien eingreifen und hatte keine großen Mühen mit Leuten, die zur Feier des Festes einen über den Durst getrunken hatten. Besonders erfreulich war die Bilanz der Verkehrsunfallbereitschaft: sieben Einsätze stehen im Dienstbuch. Der erste Unfall im neuen Jahr ereignete sich um 1 Uhr auf der Kreuzung Königstraße/Theatergasse an der Mauthalle, wo bei einem Zusammenstoß von zwei Autos vier Personen leicht verletzt wurden.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Dezember 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Der Fahrer eines beteiligten Wagens soll das Rotlicht der Signalanlage übersehen haben. An den übrigen Unfällen waren die glatten Straßen schuld. Nur ein einziger Kraftfahrer wurde in der Neujahrsnacht den Führerschein los.“Es geht also, wenn sich die Leute zusammennehmen“, stellen die Beamten fest. Die Uhr zeigte 1.17, als in den Städtischen Krankenanstalten das erste Kind geboren wurde. Es war ein Junge, das zweite Kind der Eheleute Bernhard und Babette aus Neudorf. Der stramme Bub, 3650 g schwer und 53 Zentimeter groß, soll Gerhard heißen.