10.000 Euro Schaden: Polizei sucht nach Nürnberger Sprayer

Die Täter sprühten Graffiti an Objekte in Glockenhof und St. Peter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Unbekannte trieben in den frühen Stunden des Freitags in der Nürnberger Südstadt ihr Unwesen. Rund 20 Objekte wurden von den Tätern mit Graffiti besprüht. Am Ende steht ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach den Sprayern.

Die Tat soll sich am Freitag zwischen 0.15 und 8.15 Uhr in den Nürnberger Stadtteilen Glockenhof und St. Peter zugetragen haben. Die noch unbekannten Täter zogen nach Polizeiinformationen über die Kirchenstraße, Untere Baustraße, Sophienstraße, Köhnstraße und Keplerstraße zum Marientunnel. Dabei beschädigten die Sprayer etwa 20 Objekte, darunter Hauswände und Türen, wie die Polizei bekanntgab. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Polizei bittet unter 0911/9195-0 um Hinweise.

