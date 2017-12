100 neue Stationen: Nürnberg will dichtes E-Auto-Netz

Immer neue Ladestationen entstehen im Stadtgebiet - vor 34 Minuten

NÜRNBERG - Wer sich den Kauf eines Elektroautos überlegt, der berücksichtigt bei seiner Entscheidung auch das Netz von Ladestationen im öffentlichen Raum. Dicht geknüpft ist das Netz aber noch nicht.

Die Zukunft liegt im Strom, sagen viele Experten. Nürnberg wil dafür gerüstet sein. © Daniel Bockwoldt/dpa



Die N-Ergie richtete in Nordbayern seit 2010 170 Ladesäulen im öffentlichen Raum für den Ladeverbund Franken+ ein. 85 von diesen Ladesäulen betreibt sie selber. In den nächsten Monaten kommen weitere 22 Ladestationen hinzu, die das Bayerische Wirtschaftsministerium mit 100 000 Euro bezuschusst. Nach Angaben der Pressestelle der N-Ergie gibt es derzeit zwölf öffentliche Ladestationen auf dem Stadtgebiet von Nürnberg. Fünf neue sollen demnächst hinzukommen. Insgesamt sind rund 100 weitere Ladestationen bei der N-Ergie in Planung, 30 werden derzeit umgesetzt. Das Ladenetz erstreckt sich von Kulmbach im Norden bis Öttingen im Süden, Eibelstadt im Westen und Sulzbach-Rosenberg im Osten.

In Nürnberg soll es fünf weitere Stationen im öffentlichen Raum geben, die von der N-Ergie betrieben werden. © Foto: N-Ergie



Um den Ladevorgang so einfach und bequem wie möglich zu gestalten, bietet die N-Ergie in Zusammenarbeit mit den anderen Stadt- und Gemeindewerken im Ladeverbund Franken+ ein einheitliches Zugangs- und Bezahlsystem an. Diese Kooperation soll auch in Zukunft fortgesetzt werden, um eine einheitliche Ladeinfrastruktur zu gewährleisten. Die N-Ergie plant mit den Partnern eine flächendeckende Ladeinfrastruktur für Nordbayern.

Auch die N-Ergie stockt auf

"Ziel der N-Ergie ist es, Elektromobilität attraktiver zu machen und weiter voranzubringen", so die Pressereferentin Doris Walter von der N-Ergie. In Nürnberg ist daran gedacht, die neue Lademöglichkeiten vor allem auf öffentlichen Plätzen einzurichten, um eine Verknüpfung mit dem öffentlichen Personennahverkehr herzustellen.

Bis Jahresende verfügt die N-Ergie über 100 Elektrofahrzeuge in ihrem Fahrzeugpool. Dafür wird die betriebsinterne Ladeinfrastruktur auf rund 150 Ladepunkte ausgedehnt. Das Expertenwissen, das die N-Ergie im Zuge der Elektrifizierung ihres eigenen Fuhrparks aufbaut, gibt sie an interessierte Kunden weiter. Die Stadt Nürnberg setzt darauf, dass zunehmend mehr Bürger Ladestationen in ihren Garagen einrichten und es Lademöglichkeiten auf großen Parkplätzen und in Parkhäusern geben wird.

Die N-Ergie bietet Lademöglichkeiten für zu Hause an. Es ist ein Komplettpaket, bestehend aus Wandladestation, Installation und Ökostrom-Tarif.

fis