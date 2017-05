1000 Tonnen Sand für den Volleyball-Cup in Nürnberg

Aufbauarbeiten bereits in vollem Gange - Hauptmarkt verwandelt sich in Strand - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - Auf dem Hauptmarkt und dem Hans-Sachs-Platz wird alles für den Beach-Volleyball-Cup aufgebaut. Rund 1000 Tonnen Quarzsand werden bis Mittwoch für die Spielfelder angeliefert.

Rund 1000 Tonnen Quarzsand werden für die Spielfelder auf den Hauptmarkt und den Hans-Sachs-Platz geschüttet. © Christoph Lotter



Nach einjähriger Pause kommt der Beachvolleyball-Cup vom 26. bis 28. Mai nach Nürnberg zurück. Derzeit läuft der Aufbau der Spielfelder und der Arena auf dem Hauptmarkt.

Nach Kritik in den vergangenen Jahren teilen die Veranstalter mit, dass keine großen Bauten direkt an der Frauenkirche errichtet werden und auch der Schöne Brunnen frei stehen bleibt. Ebenso wurde der Spielplan auf die Gottesdienstordnung der Frauenkirche abgestimmt.

Auf dem Hauptmarkt werden Tribünen um die Hauptarena für 1000 Zuschauer errichtet. Der Zugang zum Eventgelände und zu den Tribünen ist kostenlos. Das Turnier ist die ranghöchste deutsche Beachvolleyball-Serie und mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Es beginnt am Freitag, 26. Mai, um 13 Uhr mit Qualifikationsspielen. Das Hauptfeld wird am Samstag und Sonntag ausgetragen, die Finals werden am Sonntag um 16.15 Uhr und 17 Uhr angepfiffen.

sag