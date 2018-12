1000 Wohnungen: Das sind die Pläne des Quelle-Investors

Zwischen 1000 und 1500 Wohnungen sollen in den kommenden Jahren in der alten Quelle entstehen. Die Bewohner dürfen sich auf kurze Wege zum Discounter, Supermarkt und ins Fitnessstudion freuen. All das und noch viel mehr soll schließlich ebenfalls in die denkmalgeschützten Gemäuer ziehen. © Foto: Michael Matejka