12. Dezember 1968: Wöhrder See gewinnt Gestalt

Am Talübergang haben nun die Bauarbeiten endlich begonnen - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - „Nach vielen Reden haben wir jetzt mit dem Bauen begonnen“, verkündete gestern schmunzelnd Oberbaurat Hermann Rager. Der Chef des Wasserwirtschaftsamtes deutete dabei von der Adenauerbrücke nach Osten hinab in den Pegnitzgrund, in dem Planierraupen und Bagger jedem zeigen, daß es mit dem Wöhrder See ernst wird.

Wie weit die Rodungsarbeiten vorangekommen sind, zeigt der Blick vom neuen Talübergang nach Osten in den Pegnitzgrund hinab. An der Stelle, an der in wenigen Jahren der Wöhrder See im Westen endet, ist das Baugebiet schon abgeräumt worden. Doch es bleibt noch einiges zu tun, bis das Areal – der erste Bauabschnitt erstreckt sich bis zur Eisenbahnbrücke – von Sträuchern und Bäumen gesäubert ist. © Ulrich



Wie weit die Rodungsarbeiten vorangekommen sind, zeigt der Blick vom neuen Talübergang nach Osten in den Pegnitzgrund hinab. An der Stelle, an der in wenigen Jahren der Wöhrder See im Westen endet, ist das Baugebiet schon abgeräumt worden. Doch es bleibt noch einiges zu tun, bis das Areal – der erste Bauabschnitt erstreckt sich bis zur Eisenbahnbrücke – von Sträuchern und Bäumen gesäubert ist. Foto: Ulrich



Während jetzt mit starken Maschinen das Gelände gerodet wird, will das mit den Arbeiten betraute Unternehmen in der nächsten Woche ausprobieren, welche Gerätetypen sich am besten für die Erdbewegungen eignen.

Außer diesen Planier- und Aushubversuchen steht auf dem Programm der Bau der Fließrinne, die zunächst jedoch nur zur Entwässerung gebraucht wird. Bekannt sind bereits die Abmessungen des praktisch aus zwei Seen bestehenden Gewässers, die bei der Eisenbahnbrücke durch einen „Schlauch“ miteinander verbunden sind: 3,5 Kilometer lang, zwischen 350 und 63 Meter breit, mit einer Wassertiefe von 2,90 Meter am Wöhrder Talübergang und einem Meter am östlichen Zipfel in Mögeldorf. Die gesamte Wasserfläche wird 529.000 Quadratmeter messen.

Bilderstrecke zum Thema Kalenderblatt: Nürnberg im Dezember 1968 Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Dezember 1968 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!



Mit der Rodung ist nun der Startschuß für den ersten Bauabschnitt des Vorhabens gefallen, das insgesamt rund zehn Millionen DM kostet. Von der neuen Straßenbrücke bis etwa 200 Meter westlich der Eisenbahnbrücke in dieser Höhe liegen das Sebastianspital im Norden und der Pulversee im Süden – erstreckt sich das rund 25 Hektar große Gebiet, das zuerst als Becken für den Stausee hergerichtet wird.

Erdreich für die Ufer

Das Wasserwirtschaftsamt – so erläuterte Oberbaurat Hans Joachim Kersten als zuständiger Referent – läßt den Grund zwischen einen und zwei Meter tief ausheben und verwendet das gewonnene Erdreich zum Aufschütten der Uferböschungen. Der Untergrund ist dicht genug, daß das Wasser nicht davonlaufen kann. Sollten bei den Bauarbeiten durchlässige Stellen entdeckt werden, so müßten sie freilich noch eigens abgedichtet werden. Außerdem vermuten die Fachleute im Pegnitzgrund noch manchen Blindgänger. Die Männer vom Sprengkommando Feucht werden deshalb das Gelände Stück für Stück absuchen.

NN