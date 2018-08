12-jährige Franziska Kaiser aus Würzburg wird vermisst

Sie verschwand am Samstag aus ihrem Jugendwohnheim - vor 32 Minuten

WÜRZBURG/NÜRNBERG - Seit dem vergangenen Wochenende wird die zwölfjährige Franziska Kaiser vermisst. Das Mädchen verschwand aus einem Würzburger Jugendwohnheim. Da sämtliche Suchmaßnahmen bisher erfolglos verliefen, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Samstag wird die zwölfjährige Franziska Kaiser vermisst. © Polizei



Fest steht: Die 12-jährige Franziska hat die Wohneinrichtung in der Lindleinstraße am Samstag gegen 13.30 Uhr verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Es ist möglich, dass sie mit einem gleichaltrigen Jungen unterwegs war, der inzwischen in Nürnberg ausfindig gemacht werden konnte.

Anhaltspunkte, wo sich das Mädchen aktuell aufhalten könnte, gibt es nicht. Es liegen aber auch keine Hinweise vor, die auf eine Straftat hindeuten würden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- 170 Zentimeter groß

- Schlanke Figur

- Lange dunkelblonde Haare

- Trug zuletzt eine Jeanshose und ein rot-schwarz kariertes Hemd, das am Bauch zusammengebunden war

Wer die Vermisste nach ihrem Verschwinden gesehen hat oder Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.

