12-jährige Vermisste aus Würzburg wieder aufgetaucht

Das Mädchen konnte in Amberg ausfindig gemacht werden - vor 1 Stunde

WÜRZBURG/AMBERG - Am Donnerstag tauchte eine als vermisst gemeldete Zwölfjährige in Amberg wieder auf. Am vergangenen Wochenende war das Mädchen aus einem Jugendwohnheim in Würzburg verschwunden.

Die Zwölfjährige hatte am Samstag gegen 13.30 Uhr die Wohneinrichtung in der Lindleinstraße in Würzburg verlassen und war seitdem nicht mehr zurückgekehrt.

Das vermisste Mädchen ist nun am Donnerstagmorgen bei der Wohnadresse ihrer Mutter in Amberg aufgetaucht. Eventuell war sie mit einem gleichaltrigen Jungen unterwegs, der zwischendurch in Nürnberg ausfindig gemacht werden konnte.

Der Artikel wurde am 9. August 2018 um 11.56 Uhr aktualisiert.

