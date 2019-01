12. Januar 1969: Die Damen tanzen auf ihm herum

Die Sensationsnummer des Starartisten: fast mühelos trägt er den Stuhl, auf dem zwei Künstlerinnen tanzen (links). Das von Zentnern beschwerte Stuhlbein hat im Laufe der Jahre seine Konturen in die Stirn von Erhard Tittmann gegraben (rechts). Die Narbe in Kreuzform erinnert an einen „Betriebsunfall“, als das Stuhlbein eines Tages einmal brach. © Lorz