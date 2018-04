Etwa 1300 Teilnehmer demonstrierten am Samstag gegen das von der CSU geplante Polizeiaufgabengesetz, das die Befugnisse der Polizei ausweiten soll. Der Protestmarsch in der Nürnberger Innenstadt verlief laut Polizei friedlich und ohne Zwischenfälle. Politiker aus verschiedenen Parteien nahmen an der Demonstration teil. © Stefan Hippel