139 Nachwuchskräfte für die "Stadtfamilie"

NÜRNBERG - "Liebe Kolleginnen und Kollegen": 139 junge Menschen haben gestern ihre Ausbildung bei der Stadt begonnen. Oberbürgermeister Ulrich Maly begrüßte sie bei einem Empfang im Heilig-Geist-Haus gleich auf Augenhöhe: "So sprechen wir uns an in der Stadtverwaltung." Auch in den Firmen starteten zahlreiche Azubis in einen neuen Lebensabschnitt.

139 Auszubildende und Anwärter sind nun stolze Mitglieder der „Stadtfamilie“. Zum Start in den neuen Lebensabschnitt gab’s im Heilig-Geist-Saal einen Empfang mit Oberbürgermeister Ulrich Maly und ein Häppchenbuffet. © Fotos: Eduard Weigert



Mit knapp 11 000 Beschäftigten ist die Stadt Nürnberg die zweitgrößte Arbeitgeberin in Mittelfranken – und somit auch ein attraktiver Ausbildungsort für junge Menschen. "Wir liegen hinter Siemens, aber vor Datev und Bosch", sagt Fabian Körber. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Gesamtpersonalrats – dem "Betriebsrat" der Stadtverwaltung. Das Durchschnittsalter der dort Beschäftigten liege bei 45,58 Jahren. "Der Großteil des Personalbestandes scheidet in den nächsten Jahren aus. Es ist also wichtig für uns, auszubilden. Herzlich willkommen in der Stadtfamilie."

Für die 139 Azubis und Anwärter sind das gute Nachrichten. Immerhin bewerben sich auch viele bei der Stadt, weil sie sich einen sicheren Arbeitsplatz erhoffen. Für Alexander Pfeil etwa hat dieser Gedanke eine Rolle gespielt. Der 18-jährige Nürnberger macht eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration. Er habe sich auch beim Flughafen beworben, sagt er, "aber die Stadt hatte ich immer im Hinterkopf". Und durch die zunehmende Digitalisierung vertraut er auch darauf, dass sein Job Zukunft hat.

"Sie sind bei einem modernen und sehr sympathischen Arbeitgeber", versichert auch Oberbürgermeister Ulrich Maly seinen neuen Kolleginnen und Kollegen. Die Nachwuchskräfte stünden im Dienst der Demokratie: "Sie sorgen dafür, dass es der Stadt und ihren Menschen gutgeht." Leicht sei das freilich nicht immer, denn sie arbeiteten nicht im geschlossenen Raum, sondern unter der direkten Beobachtung der Bürger.

Maly ermuntert seine neuen Kollegen, aufgeschlossen zu sein: "Lassen Sie sich auf alles ein!" Das ständige Wechseln zwischen den Dienststellen und Abteilungen, das sie erwarte, mache den Job erst spannend. Die Größe der Stadtverwaltung war es gerade, die Julia Peißer angezogen hat. Die 18-Jährige beginnt ein duales Studium als Diplom-Verwaltungswirtin. Drei Monate Praktikum in Nürnberg wechseln sich ab mit drei Monaten Studium an der Fachhochschule in Hof. Die junge Frau kommt aus Parsberg nahe Neumarkt. "In Nürnberg habe ich mich beworben, weil eine Stadt dieser Größe so viel mehr Möglichkeiten, so viele verschiedene Kulturen bereithält."

Natascha Netz aus Winkelhaid hingegen macht ihr Hobby zum Beruf. "Ich habe einen Ausbildungsplatz zur Fachangestellten für Bäderbetriebe bekommen", sagt die 21-Jährige. Ihre Abschlussprüfungen zur Konditorin liegen erst drei Wochen hinter ihr. "Ich schwimme aber schon seit 15 Jahren, bin Mitglied im VfL Nürnberg und gebe auch selbst Kurse." Und sie habe gemerkt, dass sie auch im Berufsleben lieber etwas mit dem kühlen Nass als mit süßen Leckereien zu tun haben will.

Ausbildungsbeginn war aber nicht nur bei der Stadt. Auch bei der wbg, der Deutschen Bahn in Bayern, der N-Ergie, bei der BMW Niederlassung und der Deutschen Post in Nürnberg, der Sparkasse und dem Arvena Park Hotel hatten Azubis gestern ihren ersten Arbeitstag.

